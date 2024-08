Avon se acoge a ley de quiebras en EEUU para enfrentar más de 300 demandas por talco

Síntesis generada con OpenAI

Avon Products, subsidiaria de Natura &Co, se acogió al Capítulo 11 en Delaware para manejar 386 demandas por talco, tras gastar US$ 225 millones en defensa y acuerdos. Natura ha ofrecido comprar los activos por US$ 125 millones, cancelar US$ 530 millones de deuda y aportar US$ 43 millones para la quiebra. La marca Avon en EE.UU. y las operaciones internacionales no están incluidas en la quiebra. Natura reportó una pérdida neta de US$ 172 millones en el segundo trimestre, aunque sus ingresos y EBITDA superaron las expectativas.

Desarrollado por El Mostrador