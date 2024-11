Ministro Marcel califica como “decepcionante” Imacec de Septiembre y descarta proyección del 2,6%

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los datos del Imacec revelados esta mañana: calificó como “decepcionante” y “claramente negativa” la cifra del nulo crecimiento.

El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de Chile para septiembre de 2024 registró un crecimiento nulo en comparación con el mismo mes del año pasado, con una disminución del 0,8% en la serie desestacionalizada respecto de agosto.

En los últimos doce meses, la economía creció un 1% en términos ajustados. Este resultado se sitúa significativamente por debajo de las proyecciones de los analistas, quienes esperaban un crecimiento anual entre el 0,8% y el 2%.

“Lo que yo diría es que es un Imacec claramente negativo, no en el número, sino negativo por el hecho de que está por debajo de las expectativas y, por lo tanto, es una cifra muy decepcionante. Creo que hay que decirlo con claridad”, señaló Marcel, quien ofreció como explicación de los datos un impacto mayor al previsto de los feriados de fiestas patrias.

En esa línea, el titular de Hacienda también señaló que no se cumplirá la proyección de un 2,6% para el crecimiento económico de este año: “dado que cuando hay una actividad muy por debajo de lo esperado, si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera (…) El 2,6% ya se ve muy lejano y ya tenemos que pensar que no lo vamos a alcanzar”, agregó.

No obstante, Marcel también anotó que el último trimestre del año será “considerablemente mejor” que el del año pasado, explicando su análisis en tasas de interés más bajas que las comparadas con el 2023.

“Esas tasas estaban más o menos en torno a los 175 puntos o incluso 200 puntos encima del promedio del 2010 al 2018. Esa diferencia, esas tasas de mercado para créditos de consumo, crédito comercial a las empresas, créditos hipotecarios, desde entonces ya se han reducido de manera significativa“, señaló.