“Avanzamos”: Presidente Boric celebra récord en cifras de exportaciones durante 2024

Las exportaciones chilenas cerraron el ejercicio 2024 con un notable crecimiento, alcanzando un récord histórico de US$ 100.163 millones, lo que representa un aumento del 5,9% respecto al año anterior.

El positivo desempeño estuvo marcado por el impulso de productos clave como el cobre y las exportaciones agropecuarias-silvícolas y pesqueras. Pese a que hubo algunos puntos negativos en la minería y las exportaciones industriales, el Presidente Gabriel Boric celebró los resultados informados este martes por el Banco Central.

“Avanzamos”, comentó el Mandatario en su cuenta de X, en una variación de su clásico “seguimos”.

El principal impulsor de este crecimiento fue, como no podía ser de otro modo, el cobre, que representó más de la mitad de las exportaciones chilenas. En 2024, según informó el Banco Central, los envíos de cobre alcanzaron los US$ 50.858 millones, con un aumento del 17% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue favorecido principalmente por el salto de 30% en las ventas de concentrados de cobre, que sumaron US$ 31.551 millones.

Sin embargo, no todo fue positivo en el sector minero. Las exportaciones de carbonato de litio experimentaron una caída drástica del 48,1%, alcanzando apenas US$ 2.582,3 millones, en comparación con el año anterior.

El boom de las exportaciones agropecuarias

Las exportaciones agropecuarias-silvícolas y pesqueras también jugaron un papel crucial en el récord alcanzado. Estos envíos aumentaron 25%, alcanzando los US$ 9.029,2 millones, destacándose especialmente las frutas, que sumaron US$ 8.245 millones. Este segmento mostró un notable crecimiento del 28,6% en comparación con 2023, con las cerezas liderando la expansión al alcanzar los US$ 3.574,8 millones, lo que representa un aumento del 51,4% respecto al año anterior.

En menor medida, la exportación de uvas también se destacó, alcanzando los US$ 1.291 millones, lo que implicó un crecimiento del 39,2% en comparación con el año anterior, acercándose a los niveles registrados en 2019.

Caídas en las exportaciones industriales

Por otro lado, el sector industrial no acompañó el optimismo generalizado. Las exportaciones industriales cayeron un 3,3%, alcanzando los US$ 33.713 millones. Entre los productos más afectados figuran los productos químicos y el óxido de molibdeno, que acusaron fuertes descensos. Sin embargo, las exportaciones de alimentos lograron una leve subida del 0,3%, alcanzando los US$ 12.824 millones, un récord impulsado por las ventas de carnes, conservas y productos congelados, que compensaron las bajas en el sector de los salmones y truchas.

Importaciones también muestran señales de recuperación

Si bien las importaciones de Chile continuaron con una tendencia a la baja, el retroceso fue menor en comparación con 2023. En 2024, las compras al exterior cayeron un 1,5%, sumando un total de US$ 78.025 millones, lo que representa una mejora frente al colapso de más del 16% del año anterior.

Las importaciones de bienes de capital fueron uno de los puntos más positivos, creciendo un 25,1% hasta los US$ 1.645 millones, mientras que las compras de bienes intermedios aumentaron un 11,1%, alcanzando los US$ 3.930 millones. Las importaciones de bienes de consumo también mejoraron, con un crecimiento del 15,6%, sumando US$ 2.010 millones, impulsadas principalmente por celulares, computadores y televisores.

En términos de comercio exterior, el mes de diciembre resultó clave para cerrar el ejercicio con una cifra récord. El saldo comercial de ese mes alcanzó los US$ 2.390 millones, lo que contribuyó a que el saldo total del año llegara a los US$ 22.138 millones, la cifra más alta desde los US$ 24.000 millones registrados en 2007.