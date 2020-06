Desbordes insiste ante negativa por retiro del 10% de pensiones: "Esto nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata"

"Me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite que no ve lo que pasa con la clase media". Con esta frase, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respondió a las reacciones que hubo en el Gobierno y en Chile Vamos frente a su propuesta de analizar el retiro del 10% de fondos de las AFP para ir en ayuda de las familias afectadas por los estragos económicos del COVID-19.

Hoy, en conversación con Radio Duna, el diputado oficialista volvió a defender su idea asegurando que "se está incubando un malestar en la clase media que siente que va a perder todo" y que esos temores, efectivamente, se están haciendo realidad. "Esto que se está incubando nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata", advirtió el parlamentario.

Y es que para Desbordes la idea de que las personas pudieran retirar una parte de su fondo de pensiones no es el ideal, "ojalá no sucediera nunca", dice. "Ojalá no hubiera que sacarle plata al fondo de pensiones, no cabe duda. Nadie dice que eso sea bueno", sostuvo.

Sin embargo, ante la negativa de ciertos sectores, el timonel de RN cree que la principal preocupación de los economistas, siendo "sincero y transparente" y, a su juicio, es algo que se dice solo en algunos medios especializados y "despacito", no son las pensiones de las personas lo que convoca su preocupación. "No es eso lo importante", dice Desbordes, sino "cómo afecta al mercado de capitales".

"Ese es el punto, y por eso la resistencia tan fuerte a esta cuestión", sostuvo Desbordes en conversación con la radio.

"La mayoría de los recursos, entiendo, están invertidos fuera de Chile. Y la plata no es de la empresa ni del corredor de bolsa, ni del tenedor de los ADR ni de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Es de la persona al final del día", añadió el diputado RN, quien valora que la iniciativa del retiro del 10% estaría siendo apoyada por un alto porcentaje de su conglomerado.

"La mayoría de los parlamentarios de mi partido, incluyendo varios de los que son muy estrictos en estas cosas, están a favor de esto", indicó.

Eso sí, Mario Desbordes no es partidario de la opción de que el Estado reponga los dineros. "Yo no la comparto", aseguró indicando además que su idea es que los propios trabajadores repongan a futuro lo solicitado.