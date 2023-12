Artículos destacados 15122023

A Favor o En Contra: Fracaso

La propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional no alcanza el perfil de marco institucional que pueda brindar estabilidad política y social de largo plazo al país. No hubo acuerdo en lo esencial entre las principales fuerzas políticas, por lo que carece de un consenso político transversal amplio que la vertebre y proyecte de manera institucionalmente ordenada hacia el futuro. Sea que gane el En Contra o el A Favor, el proceso constituyente fue un fracaso, porque no se logró un texto constitucional consensuado y apoyado por amplias mayorías políticas y sociales. Una pena, un desperdicio histórico. Así las cosas, todo indica que lo más razonable es votar “En contra”.

Plebiscito 2023

Los académicos y expertos en comunicación, Eduardo Arriagada y Andrés Rosenberg, analizaron las estrategias electorales utilizadas en las campañas del A Favor y el En Contra, y las razones tras el aumento de “virulencia” en los discursos electorales. Para el académico de la Facultad de Comunicaciones UC, Eduardo Arriagada, esta campaña ha estado marcada por un “discurso que ha tenido una virulencia mayor, donde lo más simbólico fue el ‘que se jodan’”. En tanto, Rosenberg, advierte sobre la “falta de civilidad” en el lenguaje electoral, e identifica cambios en el discurso político que llegaron para quedarse. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política con Fran Castillo.

Esquirlas de Democracia Viva hieren a Montes

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del Presidente de la República”. Así cerró su declaración el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, luego de valorar la detención de los principales implicados en el caso Convenios: Daniel Andrade y Carlos Contreras. Detrás, la bancada de diputados flanqueaba al secretario de Estado para fortalecer su posición en medio de la tormenta del referido caso y, sin saberlo, a horas de que fuera impactada la narrativa del ministro con una información que volvió líquida cualquier defensa de su partido. La edificación que pretendía levantar el PS alrededor del titular del Minvu sufrió un bombazo.

La relación entre Factop y una AK-47

En medio de todos los escritos que se han allegado a la causa de reorganización concursal del factoring Factop, aparece una gran cantidad de personas y empresas que son acreedoras de la quebrada empresa de la familia Sauer. Entre los acreedores se encuentran, por ejemplo, la propia abogada María Leonarda Villalobos y su esposo, pero además aparece una empresa de Concepción, M&T, que posee una historia bastante peculiar, pues esta asegura haber sido víctima de Factop y también de Matías Ugalde, quien se hizo conocido a nivel nacional en 2020, cuando la PDI lo detuvo, junto a otras seis personas, acusado de haber comprado un fusil AK-47.

El TC y los derechos sexuales y reproductivos

En 2001 acudieron a distintas instancias para declarar la inconstitucionalidad de la píldora del día después, y en 2017, lo hicieron con el aborto en tres causales. El historial de momentos en que sectores conservadores han llegado al Tribunal Constitucional (TC) –u otras instancias de apelación– para frenar la aplicación de “leyes que promueven mayor inclusión social y política y derechos de las mujeres” es largo. Remitir a los hechos mencionados días previos al plebiscito no es casualidad.

La revancha de Dorothy Pérez

Desde hace unos meses, la subcontralora Dorothy Pérez se ha dejado ver más por los pasillos de Teatinos 56. También se le ha visto almorzando en los restaurantes del barrio cívico que suelen frecuentar autoridades, asesores y funcionarios públicos. Este 18 de diciembre asume como contralora (s), tras finalizar su periodo Jorge Bermúdez, quien prometió que, mientras él estuviera, ella nunca tomaría el mando. La abogada no solo le ganó el gallito cuando quiso removerla. Hoy, podría convertirse en la primera mujer al frente de la Contraloría.

Empresas han enfrentado un tsunami de crisis

Alejandro Goldstein es el socio director de la consultora estratégica Olivia y hace 8 años que lidera la operación en Chile. Compiten con las consultoras más tradicionales, como Boston Consulting Group, McKinsey y Virtus, entre otras, con un modelo de consultoría disruptivo. Goldstein fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana, para hablar del “tsunami de crisis” que han enfrentado las empresas chilenas en los últimos cuatro años y “el urgente desafío de cambiar”.

COP28: del fiasco a la irrelevancia

En la recta final de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Emiratos Árabes Unidos (EAU), la cumbre presidida por Al-Jaber lanzó el esperado borrador del Texto de Balance Global, no obstante, las reacciones negativas no tardaron en llegar, pues no hay un llamado a la acción directa para abandonar el uso de los principales emisores de dióxido de carbono del planeta. ¿Qué pasó con los combustibles fósiles?