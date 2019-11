Salud fiscal de Chile: más deuda y venta de fondos soberanos, la salida que plantea el Presupuesto 2020

Anoche el ministro de Hacienda, Ignacio Briones informó que logró un acuerdo para destrabar el Presupuesto 2020, uno que ha mutado a medida de las demandas que plantea para el Gobierno la agenda social.

El bautizado Marco de entendimiento Ley de Presupuestos Sector Público año 2020, relata en términos muy generalistas los énfasis sociales que pondrá el Ejecutivo en el gasto.

El documento de ocho páginas, propone una baja de tarifas en el transporte público para los adultos mayores, un reforzamiento de la inversión estatal con la idea de "mejorar nuestra capacidad productiva" y la infraestructura para "enfrentar la crisis hídrica, el déficit en vivienda y además genere más empleos".

Vivienda suma $ 18.500 millones para proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda; el MOP, $ 10.000 millones para conservación y en inversión hídrica, $ 4.000 millones para estudios en el rubro de agua potable rural y $ 7.000 millones reasignados al Indap. Se considera el aumento de 20% en las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario.

En Salud, Hacienda flexibilizó el sobregasto en el sector al permitir excederlo en $ 229.000 millones

Una de las propuestas más llamativas es que el documento contempla ajustes al CAE, permitiendo reprogramar a los deudores morosos repactar, por única vez, sus deudas con tasa de interés real anual de 2%.

Uno de los puntos más relevantes del erario nacional, que debe estar definido de acá al 26 de noviembre, es cómo el Estado, con condiciones económicas a contra marcha, va a financiar el mayor gasto y la agenda social, cuando los ingresos del Estado están golpeados por condiciones externas e internas.

La respuesta no es de salida sencilla: más deuda y algo que se venía comentando en los pasillos del sector financiero: la venta de fondos soberanos.

De acuerdo a lo informado, el Gobierno echará mano a cerca de US$ 1.5o0 millones del Fondo de Estabilización Social. Cabe recordar que en el año 2008, el gobierno de Michelle Bachelet, en entones ministro de Hacienda, Andrés Velasco, echó manos al fondo para utilizarlo en el mecanismo de estabilización de precios del combustible, cuando el barril de crudo superó los US$ 100. Desde entonces que el Estado no vendía fondos soberanos como forma de financiar déficit fiscal.

Este fondo, fue constituido en el año 2007, "con un aporte inicial de US$ 2.580 millones. De éstos, US$ 2.563,7 millones correspondían al saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que concluyó su operación refundiéndose en el FEES. El FEES permite financiar eventuales déficit fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto fiscal no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el cobre y otras fuentes", explica la web de Hacienda al respecto.

De acuerdo al último informe a septiembre de 2019 del mismo, "el valor de mercado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) totalizó US$14.163,61 millones a fines de mes. La variación del período se debió a: (i) interés devengado por US$13,60 millones, (ii) pérdidas de capital en las inversiones por US$170,25 millones y (iii) costos de administración, custodia y otros por US$0,45 millones".

(Puede ver el informe financiero de dichos fondos aquí)

Por ejemplo, ante eventuales ciclos adversos de la economía que afecten los ingresos del Fisco, el Presupuesto podría financiarse en parte con los recursos del FEES sin la necesidad de acudir al endeudamiento.

"Para financiar el mayor gasto de las medidas planteadas en la Agenda Social del Gobierno, la reconstrucción de las ciudades y el Metro y los compromisos derivados de este acuerdo, se realizarán reasignaciones de gasto en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2020, entre ellas, se disminuirán los gastos de la Partida de Defensa en 40 millones de pesos, se aumentará el nivel de endeudamiento autorizado y se gastará parte de los Fondos Soberanos. De igual forma, el ejecutivo perfeccionará la norma de información al Congreso sobre el uso de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social", informó el Gobierno en el documento.

El mercado hoy reaccionó. El dólar alcanza máximos históricos de $ 760 y el mercado financiero el comentario es que la alternativa de un Fisco al que "no le alcanza la plata" es emitir más deuda y vender soberanos, algo que parece obvio, pero que "golpeará sin duda la inversión". "Es una mala señal para el riesgo país", aseguran desde Sanhattan.

El documento fue formado por el ministro Briones, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, el senador Lagos Weber y los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Carlos Montes, Jorge Pizarro, José García, Ximena Rincón, José Miguel Ortiz, Marcelo Schilling, Sofía Cid, Patricio Melero y Alejandro Santana, las partes se comprometieron a ajustes en 18 áreas a través de reasignaciones, uso de los fondos soberanos y el aumento del tope de endeudamiento del Fisco en 2020.