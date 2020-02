Sujeto revienta un huevo en la cabeza a gobernadora de Valparaíso y autoridades anuncian querella

En el marco de la campaña "Verano Seguro" de Carabineros que se realizaba hoy al mediodía en la plaza Sotomayor de Valparaíso, la gobernadora de la región, Leslie Briones, fue agredida por un sujeto que le reventó un huevo en la cabeza.

Según informa el medio SoyChile, todo ocurrió cuando Briones acompañó a una patrulla de Carabineros para entregar folletos a los porteños y turistas que pasaban por el lugar. Luego, algunas personas comenzaron a manifestarse contra los uniformados. Fue ahí, cuando un hombre se acercó a la seremi de Gobierno para reventarle un huevo en la cabeza.

El ataque fue condenado por varias autoridades. Uno de ellos fue el Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward.

"Condeno de manera categórica agresión sufrida por seremi de Gobierno de Valpo y Gobernadora (s) Leslie Briones. Hacemos llamado a todos los sectores a rechazar con fuerza estos actos que dañan nuestra democracia y no aportan en la construcción de un Chile más justo para todos", escribió el titular de la Segpres en Twitter.

Otro que rechazó el hecho fue el senador RN, Francisco Chahuán, quien también habló a nombre de la colectividad de centroderecha.

"No vamos a tolerar la violencia y el matonaje para tratar de silenciar a nuestras autoridades y menos a una mujer. Lo ocurrido con Seremi Leslie Briones es inaceptable y como RN repudiamos el hecho. Exigiremos duras sanciones para los responsables", sostuvo el parlamentario en redes sociales.

El intendente de Valparaíso Jorge Martínez en la misma línea, lamentó lo ocurrido y anunció que cómo organismo presentaron una querella contra el responsable.

"Lo sufrido por la seremi Leslie Briones es INACEPTABLE! Ataque a una mujer en plena vía pública! Como intendencia presentamos querella contra el culpable de esta agresión. No es solo ataque a una autoridad política, si no q a una mujer. NO podemos aceptar estas agresiones!", publicó la autoridad regional.