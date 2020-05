Ministra del Trabajo sobre el 18% de desempleo anticipado por expertos: "Si es que las cosas no se hacen como deben ser, si se llegará a esa tasa de desocupación"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, durante esta mañana, dio un pesimista pronostico respecto a la situación laboral en el país a raíz del coronavirus.

En conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado no descartó que la tasa de desocupación aumente en torno a un 18%, una cifra que no se ve desde 1982. "Si es que las cosas no se hacen como deben ser, si se llegará a esa tasa de desocupación que anticipan los expertos", sostuvo Zaldívar.

En relación a la tasa de desempleo actual, que ya alcanzó un 8,2%, la titular del Trabajo advirtió que dicha cifra no representa la situación actual del país, ya que no se considera el mes de abril, tomando en cuenta que durante ese periodo comenzaron a regir las cuarentenas y medidas preventivas.

“Si yo a eso le sumo las 300 mil cartas de despidos del mes de marzo, que no necesariamente están contabilizadas entre las 800 mil, porque se pueden haber contabilizado mayoritariamente, que es lo que se acostumbra a pasar, los últimos días del mes, yo podría estar hablando de un millón cien mil (desocupados). Y eso sin contar lo que está ocurriendo en el mes de abril”, precisó.