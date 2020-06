Huachipato regresa a los entrenamientos presenciales y hace caso omiso al llamado de la Seremi a suspender la medida

Cuando ya superaron los 100 mil contagios de COVID-19 en el país, Huachipato decidió regresar a los entrenamientos presenciales. Sin embargo, esto no fue visto con buenos ojos por el seremi de Salud de la región del Bío Bío, Héctor Muñoz, quien llamó a suspender esta medida. Pese a ello, el club acelero hizo caso omiso y decidió continuar con las prácticas.

Según informa Emol, el gerente general de Huachipato, Jorge Correa, con respecto a lo aconsejado por el seremi, sostuvo que "él (Héctor Muñoz) nos ha recomendado la suspensión del entrenamiento. La Seremi no tiene la facultad para suspender. Ellos pueden clausurar o habilitar. Acá hemos contado con el apoyo de las autoridades regionales y gubernamentales".

"Si a nosotros nos prohíben, vamos a ser los primeros en parar. Ante eso, hemos tomado la decisión de continuar, sin dejar un trabajo en conjunto con el Seremi para poder mejorar el protocolo", agregó.

En relación al envío de un protocolo a la seremi tras la decisión del club, Correa señaló que "legalmente no existe ninguna razón para que hagamos entrega de los protocolos".

Por su parte, el seremi Héctor Muñoz explicó que "no queremos perjudicar a Huachipato ni a clubes deportivo. La idea es que primero nos sentemos a revisar el protocolo juntos, sobre todo el distanciamiento y las medidas de higiene y seguridad en relación al COVID-19. Si van a seguir con esto durante el tiempo, la idea es que se mantengan las medidas de prevención, es por eso que queremos revisar el protocolo".

En tanto, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, sostuvo que "no es prudente estar volviendo a actividades deportivas cuando ni siquiera hemos entrado al peak de contagios. Creo que poner en riesgo a jugadores, a sus familias, a los cuerpos técnicos me parece que no es prudente".