Economista de la UST calculó una tasa de desempleo de 16,9% al sumar a trabajadores ocupados ausentes con los desocupados

Luego de que la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara que en el último trimestre (marzo-mayo) la tasa de desocupación a nivel país llegó a un 11, 2%, el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente, calculó que tasa de desempleo registraría un 16,9% se se suman a los trabajadores ocupados ausentes con los desocupados.

"Es una aproximación a lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, pero que en un sentido (el de los trabajadores que declaran que buscaron trabajo en la semana de referencia) subestima la tasa de desempleo, y en otro (suponer que los empleos suspendidos no se reenganchan) lo sobre estima", explicó el académico.

Con respecto a los datos entregados por la encuesta, Alejandro Puente sostuvo que "el dato de tasa de desempleo del trimestre marzo-mayo confirma mi expectativa de que para este trimestre tendríamos una tasa de dos dígitos. Este es el primer trimestre móvil (promedio de los últimos tres meses) en que los datos de empleo considera de forma más completa el efecto de la pandemia, a pesar que para marzo fue menor que en los casos de abril y mayo".

"En este sentido, todavía debiéramos tener un aumento en la tasa de desempleo por efecto de la paralización de actividades debido a la pandemia", agregó.

Para el economista, este 11,2% "no refleja totalmente lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo".

"Por un lado hay trabajadores que en rigor están desempleados pero no son registrados como tales porque no buscaron trabajo en la semana de referencia porque tenían muy poca probabilidad de conseguirlo en el actual contexto. Por otro lado, tampoco se consideran desempleados trabajadores a los cuales se les ha suspendido la relación laboral y que es muy probable que no sean reenganchados", precisó.