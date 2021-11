Ministro Paris descarta que el país esté enfrentando tercera ola del Covid-19 y asegura que es "más bien un rebrote"

Octubre cerró con más de dos mil casos diarios y hoy se confirmaron 20 fallecidos, 1.806 contagios nuevos y 11.602 casos activos a nivel nacional. Incluso, el total de casos del décimo mes del año fue superior a la suma de agosto y septiembre juntos. Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique Paris descartó que el país esté enfrentando una tercera ola de la pandemia.

"Yo lo llamaría más bien un rebrote, no tiene las características que tuvimos en las olas pasadas. No veo un aumento de casos que vaya a llegar a los 9 mil casos como en abril, de ninguna manera, o a los seis mil que tuvimos en junio del año pasado", declaró el ministro Paris a El Mercurio.

Según señaló el secretario de Estado "hay varios expertos que tienen la misma opinión, que sí, hay un aumento evidentemente de casos, pero no es una tercera ola, hasta el momento".

"No digo que no vayamos a tener una tercera ola, pero por el momento nosotros no estamos de acuerdo en que hay una tercera ola, todavía", dijo. Y consideró que "creemos que las cifras se van a ir estabilizando".

En ese sentido, el Ministro Paris apuntó que "seguiremos enfrentando este rebrote para que no se produzca una tercera ola".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, añadió que "hemos venido viendo un aumento en las últimas semanas", pero "ese incremento en la última semana ha sido menor que las anteriores, particularmente en la Región Metropolitana, su incremento es menor que en el resto del país".

Daza sostuvo que "hemos visto un enlentecimiento del incremento, pero tenemos que seguir mirando los números y la situación epidemiológica. En los últimos días la situación de las camas críticas se ha mantenido bastante estable. Esto es muy distinto a lo que fue la primera y segunda ola, la situación es muy distinta, tenemos una gran población vacunada con primera y segunda dosis y con dosis de refuerzo un 30%".

Cabe mencionar que, según lo informado por el Minsal, entre el 18 y 24 de octubre hubo un ingreso UCI de 58 personas sin esquema -con primera dosis, dosis única, segunda dosis y sin vacuna-; 92 personas con esquema -cuentan con dosis única o segunda dosis más 14 días y dosis de refuerzo-; y 13 personas que poseen su dosis de refuerzo hace más de 14 días.

En tanto, consultada por si se tomarán medidas sanitarias adicionales debido justamente al aumento de casos de Covid-19, la subsecretaria Daza dijo que "tenemos que seguir mirando, la RM se va a mantener en Preparación por el momento y es la que tiene mayor porcentaje de dosis de refuerzo, nos preocupan las actividades sociales porque vemos que es ahí donde las personas se están contagiando".

Y puntualizó que "en este momento no vamos a hacer cambios especiales porque estamos viendo que la situación del país, como de la RM no amerita realizar mas cambios que los que hemos realizado".