Día Mundial de la Diabetes: más de 100 millones de personas en América vivirán con la enfermedad en el 2040

En América, más de 60 millones de personas viven con diabetes y, si no se toman acciones, se proyecta que en el 2040 más de 100 millones de adultos vivirán con esta enfermedad, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Frente a esta preocupante situación y para generar conciencia de esta enfermedad en el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, la Sociedad Chilena de Diabetología (Sochidiab), reitera su llamado a las personas con diabetes retomen sus controles médicos, con el fin de prevenir las complicaciones asociadas a esta patología.

Cabe señalar que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Si no es controlada, es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Por otro lado, es una condición que aumenta el riesgo de padecer un Covid-19 grave.

Sobre este último punto, Cecilia Vargas, presidenta de la Sochidiab, asegura que “los pacientes con diabetes mellitus descompensada desarrollaron neumonía por Covid-19 de mayor gravedad, con hospitalizaciones más prolongadas y también han tenido una mayor mortalidad”.

La importancia de retomar los controles de la enfermedad

Además, desde esta organización afirman que en pandemia se evidenció una importante caída de los controles de esta enfermedad en Chile, lo que se vio reflejado en la disminución de nuevas personas registradas en el Programa de Salud Cardiovascular del Ministerio de Salud (Minsal). En 2019, por ejemplo, ingresaron alrededor de 84 mil pacientes, mientras que, en 2020, solo lo hicieron 50 mil personas, lo que equivale a una diferencia de más de 30 mil ingresos.

Para la Sochidiab, en los últimos meses el panorama no ha mejorado, incluso pese a que se han levantado las cuarentenas y se han flexibilizado las medidas sanitarias del plan “Paso a Paso” del Minsal.

“Esto porque han quedado muchos pacientes sin atender y que ahora necesitan atención. Han intentado volver a sus controles, pero no tienen horas disponibles porque hay mucha demanda, lo que ocurre tanto a nivel público como privado. Asimismo, ha aumentado el número de consultas de pacientes descompensados y también el número de pacientes que han descompensado sus patologías crónicas asociadas a la diabetes porque no han recibido el tratamiento o no tuvieron sus controles durante el periodo de mayor intensidad de la pandemia”, señala Vargas.

En este contexto, la Sociedad realiza un llamado a retomar las atenciones, a pesar de las dificultades que puedan encontrar: “Esperamos que esta situación no sea un desincentivo. Es importante que se informen en sus centros de salud sobre cómo están resolviendo el problema, porque lo están intentando solucionar a través de la apertura de todas las atenciones de salud, tanto de nutricionistas como médicos y enfermeras. Hay que recordar que, en los centros de atención primaria, que es donde se atienden la gran mayoría de las personas con diabetes en Chile, la atención es multidisciplinaria. Por lo tanto, comenzar con cualquiera de estos especialistas o miembros de los equipos de salud es una buena manera de reanudar los controles”.

Llamado a optimizar atenciones y actualizar la canasta GES para DM 2

Además, el organismo insta a que a nivel del sistema de salud público y privado se intente “optimizar el incremento de atenciones”. Aunque, lo más importante “es que las personas insistan y reanuden sus controles con cualquiera de los equipos de salud que forman parte del programa de salud cardiovascular”, agrega.

Igualmente, Vargas enfatiza la relevancia de que se actualice la canasta GES para diabetes tipo 2. “Como Sociedad Chilena de Diabetología, nos preocupa el acceso a los medicamentos que tienen los pacientes en atención primaria de salud. La actual canasta GES de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) es muy precaria, fundamentalmente en lo que respecta a los fármacos. Solicitamos imperiosamente a las autoridades actualizar el tratamiento de la DM 2 en el sistema público de atención, destinando los recursos necesarios para que nuestros pacientes accedan a terapias que han demostrado ser eficaces en cuanto al control metabólico, prevención de eventos cardiovasculares, renales y disminución del riesgo de mortalidad”, afirma.

Principales síntomas y cómo prevenirla

Los principales síntomas de esta enfermedad son: aumento de la sed, micción frecuente, pérdida de peso, presencia de cetonas en la orina y fatiga, entre otros. “Es importante destacar que en los casos de diabetes tipo 2 estos síntomas se presentan generalmente en su inicio o cuando se encuentran muy descompensados. En los pacientes con prediabetes, no se presentan estos síntomas. En el caso de la diabetes tipo 1 los síntomas de inicio o de descompensación se presentan en forma más aguda e intensa”, destaca, Eliana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética UANDES.

La importancia de la prevención

Según explica la académica, existen una serie de factores que se deben tener en cuenta para disminuir las posibilidades de padecer diabetes. Entre ellos se encuentran:

Obesidad: cuidar de la alimentación, evitar el exceso de alimentos ultraprocesado y azúcares refinados nos permitirán disminuir las posibilidades de padecer diabetes, especialmente del tipo 2.

cuidar de la alimentación, evitar el exceso de alimentos ultraprocesado y azúcares refinados nos permitirán disminuir las posibilidades de padecer diabetes, especialmente del tipo 2. Sedentarismo: la escasa o nula actividad física es otro de los factores importantes. Por ello, se recomienda realizar deporte o actividad física al menos 2 o 3 veces a la semana.

la escasa o nula actividad física es otro de los factores importantes. Por ello, se recomienda realizar deporte o actividad física al menos 2 o 3 veces a la semana. Existen otros factores de riesgo de diabetes tipo que incluyen el tabaquismo, el uso excesivo de alcohol, la historia familiar de diabetes.

El tratamiento dependerá del tipo de diabetes que se padezca, es decir, es distinto para diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional.

“El tratamiento para diabetes tipo 1 implica el uso de insulina , ya que el organismo no la está produciendo. Por otra parte, el tratamiento de la diabetes tipo 2, implica cambios en el estilo de alimentación, control de los niveles de glucosa en la sangre y, en algunos casos, medicamentos recetados por los médicos tratantes”, concluye la especialista.