Playas y humedales de Chile protegidos y libres de residuos: lanzan campaña de recomendaciones para el cuidado de la zona costera

Ante la gran cantidad de visitantes en las playas y humedales de nuestra región, frente al Faro Monumental de La Serena se llevó a cabo el lanzamiento del “Decálogo del viajero(a) responsable”. Con el objetivo de informar, generar conciencia y alertar a la población en torno a los peligros que representan los residuos para la biodiversidad, el Proyecto GEF Humedales Costeros y la Seremi del Medio Ambiente, por medio de esta serie de recomendaciones hacen un llamado a ser responsables con los residuos personales, especialmente con aquellos derivados de la pandemia, como mascarillas o guantes, que ponen el peligro a las especies que habitan, nidifican o pasan por nuestras costas.

El profesional del área de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Seremi de Medio Ambiente Coquimbo, Roberto Villablanca, explicó que “una de las fuentes de impacto es justamente la visitación y los residuos que quedan en estas playas y humedales, que afectan a la biodiversidad y que obviamente queremos que esto se revierta evitando dejar los residuos en el lugar”.

La actividad contó además con la participación de la Ilustre Municipalidad de La Serena y del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Coquimbo, con quienes se espera promocionar estas prácticas durante todo el verano. La Coordinadora Local del Proyecto GEF Humedales Costeros, Carolina Vega, se mostró muy contenta con el lanzamiento de esta campaña agregando que “se busca sensibilizar a los y las visitantes que acuden a estos sectores de playas y humedales, a que sean responsables con su visitación”.

En la misma línea, el profesional de Sernatur, Jorge Robledo, destacó la importancia del cuidado y la preservación de los humedales costeros, “invitamos a que de forma responsable y cuidadosa por medio de estas 10 recomendaciones del decálogo del viajero responsable, los turistas y visitantes puedan junto a sus familias recorrer los humedales, reconocerlos, valorarlos y disfrutar la flora y la fauna del lugar, pero por sobre todo difundir la importancia de los humedales para el desarrollo regional”.

Así mismo, la profesional del Departamento de Protección del Patrimonio de la Municipalidad de La Serena, María Inés Godoy, declaró que “apoyamos entregando información y cerrando el sector del faro para que los autos no puedan ingresar, a futuro queremos que el cierre se vea amigable con el entorno, pero lo importante es que los autos no puedan ingresar a la zona de playa por el daño que eso significa para la fauna, la avifauna y también para los propios bañistas”.

Decálogo del viajero responsable

La iniciativa de crear esta guía por parte del Proyecto GEF y el Ministerio del Medio Ambiente, con el eslogan “playas y humedales de Chile protegidos y libres de residuos” va dirigida a todas las personas que visitan el sector costero y los humedales de la zona, cuenta con 10 buenas prácticas, entre ellas, el uso de utensilios, contenedores y botellas reutilizables, llevar contigo tus residuos en caso de no tener basureros cerca, no molestar a las aves y no ingresar con vehículos motorizados.

Las recomendaciones surgen además, ante los datos entregados por los “Científicos de la Basura”, quienes explican que el 60% de los residuos en playas corresponde a plásticos. Por otra parte, según datos de Forbes 2020, una mascarilla desechable tarda más de 400 años en desintegrarse y los guantes quirúrgicos 5 años.

Programa Educativo Presencial

Esta guía será difundida durante toda la temporada estival hacia las personas que visitan el humedal del Río Elqui con el propósito que se encuentren correctamente informadas, a la hora de hacer uso de este ecosistema.

El visitante debe conocer al menos, sobre las buenas prácticas que este delicado entorno requiere y así disminuir la amenaza que actualmente constituye la visitación no regulada en el humedal, es por esto que se ha dispuesto un grupo de jóvenes monitores, cuya labor es de suma importancia en este proceso de concientización y sensibilización a quienes visitan estos ecosistemas únicos.

Quienes cumplirán esta tarea de monitoreo, se manifiestan agradecidos de esta oportunidad educativa, por medio de la cual esperan educar a los visitantes sobre la importancia de los humedales y sus cuidados, así como también, la protección del medio ambiente. Una de ellas es Ana Claudia Farías, una joven residente del sector Puertas del Mar, “estoy feliz de participar en este proyecto, pudiendo enseñar, educar y poniendo en valor el humedal del río Elqui frente a los turistas y visitantes, informando sobre las buenas prácticas” expresó.

En cada recorrido por la zona, se informará a los visitantes sobre las recomendaciones para una visita responsable, con ayuda de material visual impreso con imágenes y fotografías de las especies carismáticas del humedal, además se les invitará a participar de las actividades relacionadas con el proyecto.