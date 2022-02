Califican como "gravísimas" declaraciones del presidente del Consejo Directivo del Servel sobre la Convención Constitucional

Convencionales y parlamentarios criticaron los dichos del presidente del Servel, Andrés Tagle, quien abordó la Convención Constitucional (CC) y afirmó que la instancia que redacta la nueva Carta Magna del país fue "electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático".

Tagle, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y exdirector de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), cuestionó a la Convención, aunque luego aclaró que se trató de una "opinión personal". De todas formas generó emplazamientos desde distintos frentes e incluso se pidió su renuncia.

También te puede interesar:

La convencional del Partido Comunista (PC), Carolina Videla, señaló a Radio Biobío que estas declaraciones fueron irresponsables y que Tagle se da el lujo de poner en duda la legitimidad del proceso electoral de los convencionales. Asimismo el constituyente de Vamos por Chile, Roberto Vega, también se sumo a las criticas al timonel del Servel e indicó que es injusto juzgar cada elección, sin mirar su génesis.

Las críticas a Tagle también llegaron desde el Congreso. El diputado Daniel Núñez (PC) calificó de "gravísimas" las declaraciones del mandamás del Servel y criticó que el exasesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia "acusa vicios en elección (de la) Convención y dice que escaños reservados (y) pueblos originarios ‘son subterfugios propios de una dictadura’. Es inaceptable que promueva campaña desprestigio contra convención: Debe renunciar de inmediato".

"El Presidente Servel, el UDI Andrés Tagle se ha transformado en un activista del rechazo a la nueva Constitución. No garantiza imparcialidad, ni menos transparencia en Plebiscito de salida. Debe renunciar", sentenció el diputado Núñez, en Twitter.

La abogada de Derechos Humanos y diputada, Carmen Hertz (PC) también abordó los dichos del ingeniero comercial y titular del Servel e hizo lo suyo en la red social del pajarito azul, fustigó las "inaceptables declaraciones de Andrés Tagle", afirmando que "no entiende ni respeta el cargo que ejerce y actúa como militante de la UDI sin tapujos y total desfachatez".

El actual jefe del Servel, Andrés Tagle, respondió a las críticas que recibió tras publicar una columna en El Mercurio donde cuestionó el sistema proporcional y la elección de los convencionales. A través de una declaración pública, señaló que “debo aclarar que es una opinión personal, que no compromete a los demás miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral” y que “jamás he tenido la intención de cuestionar la legitimidad de la Convención Constitucional. Sólo he querido señalar que la existencia de elementos de desigualdad en el voto con que fue electa, reproducen la dispar representación de otras elecciones. Por lo demás, los convencionales no son responsables de la forma en que fueron electos y el Servicio Electoral, cuyo Consejo presido, fue el responsable de organizar dicha elección con total transparencia y con apego a los términos que dispuso la Constitución”.