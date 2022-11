Cabildo Constitucional: la propuesta del oficialismo para un nuevo proceso constituyente

Un "Cabildo Constitucional" 100% electo, un comité de expertos y un plebiscito obligatorio en noviembre de 2023. Estos son algunos de los criterios que contempla el mecanismo presentado a la oposición por los partidos oficialistas —junto a la DC— para continuar con la ruta hacia una nueva Carta Magna.

Se propone un órgano totalmente democrático, electo mediante voto obligatorio e integrado por 90 miembros más nueve de escaños reservados, mientras que en dicha mesa de trabajo 32 especialistas elaborarían a partir de enero de 2023 un texto no vinculante para la discusión constitucional, que sería presentado al Cabildo.

Mientras los ciudadanos deberán concurrir a las urnas, la propuesta del oficialismo establece que el Congreso Nacional formará y elegirá la comisión de expertos, paritaria. Los nombres serán propuestos por la Cámara de Diputadas y Diputados y ratificados por el Senado, en ambos casos por un quórum de tres quintos (3/5 ).

Bajo los planteamientos oficialistas, habría elecciones el 26 de marzo de 2023, con voto obligatorio, para elegir a los miembros del cabildo. A diferencia de la primera convención constitucional, se reduce el periodo de campaña y, en consecuencia, también su financiamiento.

La instalación del Cabildo Constitucional sería el 1 de mayo, trabajaría durante cinco meses; incluyendo en ese periodo el proceso de armonización final. El texto sería sometido a ratificación a través de un plebiscito obligatorio el 5 de noviembre de 2023. Esto permitiría la promulgación de la Constitución, idealmente, a fines de 2023.

Para el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, "la propuesta que hacemos va en la dirección de darle también a la ciudadanía su espacio para que pueda incidir en el contenido de la futura Nueva Constitución".

Álvaro Elizalde, presidente del Senado, sostuvo que "está el tiempo corriendo en nuestra contra, pero tenemos que hacer todos los pasos necesarios precisamente para llegar a un buen acuerdo".

Sobre los tiempos, el titular de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, mencionó que no se atreve a juzgar, porque apenas hace unos días se incorporó a la negociación en su calidad de presidente recién asumido de la Cámara. "Hoy ya van casi dos meses de diálogo. Respecto de los tiempos, no soy el más indicado para establecerlo, me estoy recién actualizando, no me atrevería a decir cuándo esto va a llegar a buen puerto", comentó durante un punto de prensa matinal, relevando que lo que se requiere es consolidar un buen consenso acerca del dilatado tema que modificó la agenda política tras la derrota del Apruebo, el 4 de septiembre.

La apuesta será presentada a Chile Vamos, desde donde cuestionan la cantidad de integrantes. Por lo mismo, la oposicón discutirá una contrapropuesta que sería próximamente oficializada, mientras las reuiniones continuarán el fin de semana entre las coaliciones y se retomarán formalmente el martes 22 de noviembre en Valparaíso.







El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, advirtió por su parte que "ya no hay espacio, no hay clima, para seguir estirando los chicles. Acá hay un espacio para entender que, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido de carácter bilateral, tendrá que haber acuerdo con los que se sumen".

"Lo que observamos es que el oficialismo todavía no ha mirado con la suficiente atención el resultado del plebiscito", añadió el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, según consignó diario La Hora. Y precisó: "No ha mirado con suficiente atención los estudios de opinión… y el mecanismo de elección también tiene que empatizar con la sobriedad del proceso".

La propuesta indica que el plebiscito de salida se realizará el domingo 5 de noviembre de 2023 con voto obligatorio, y la nueva Constitución se promulgará eventualmente en diciembre de 2023 o enero de 2024.