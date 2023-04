Compagnon rompió su silencio tras conflicto legal con Dávalos y confirmó distancia con expresidenta Bachelet

Natalia Compagnon, tras su separación de Sebastián Dávalos, ha hablado por primera vez con los medios y ha admitido que la ruptura también ha significado una distancia con la familia de la expresidenta Michelle Bachelet.

Compagnon había guardado silencio desde que estalló el "Caso Caval" en 2015, que involucraba un lucrativo negocio inmobiliario en Machalí. A fines del 2022, presentó una demanda contra su exesposo por las pensiones alimenticias adeudadas de sus dos hijos.

Además, María José Cordero, actual pareja de Dávalos, presentó una acción legal para desalojar la casa en La Reina donde Compagnon vive con sus hijos y su madre. Esta situación se revocó el 4 de febrero pasado.

Ahora, en una entrevista con la revivida revista CARAS, que se publicará el próximo lunes 3 de abril, Compagnon declaró: "No he tenido ninguna relación con ellos (la familia Bachelet), ni con la madre ni con las hermanas de Sebastián. Los lazos se rompieron por completo. Ya no nos vemos los domingos, ni en Navidad ni Año Nuevo".

Compagnon también explicó por qué no había presentado antes una demanda: "No quería que terminara mal, por eso no lo demandé antes, porque sabía que podía rebotar en su madre. Siempre me las arreglé como pude y guardé silencio hasta que tocaron a mis hijos".

En cuanto a su relación con Michelle Bachelet, Compagnon afirmó: "Nuestra relación tampoco sobrevivió. Desde el caso Caval, nunca más hemos hablado. Ella no se involucró y siguió con su vida. Yo no busqué conversar y ella tampoco. Ambas mantuvimos nuestra distancia. La que había que proteger era ella, y eso es lo que se hizo".