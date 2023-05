Indefinición de senador Chahuán preocupa a Renovación Nacional

La elección del domingo produjo que un sector de RN exigiera el lunes definiciones a la dirigencia respecto al proceso constituyente y la agenda legislativa en curso, pero no hubo respuestas claras de su timonel, Francisco Chahúan. En el partido del ex Presidente Sebastián Piñera existe claridad respecto a que la dupla Chahuán-Schalper no puede volver a postularse. Aunque las opciones aún no están definidas, se espera que las elecciones internas de agosto configuren el escenario de las definiciones. Algunos estiman que esperar tres meses para despejar temas tan importantes solo desgasta a la colectividad y consideran que Cristián Monckeberg sería la mejor opción para liderarla en este complejo momento.

El lunes, cerca de las 19:30 horas, comenzó la comisión política ampliada de Renovación Nacional (RN) para definir cómo enfrentará la colectividad el mal resultado electoral y la arremetida del Partido Republicano. Fuentes afirman que el jefe de bancada de los diputados de la tienda, Frank Sauerbaum, dijo que tras esta derrota electoral la directiva debería desistir de una eventual reelección para liderar RN. Francisco Chahuán, presidente del partido, contestó que no se preocupara, que él no pretendía repostularse, porque el desgaste por el cargo era muy grande. En tono de broma, afirman presentes, Chahuán agregó que “todo puede pasar”, desatando risas entre los presentes, que entendieron esta broma como que el actual timonel no descartaba totalmente mantenerse a la cabeza del partido por otro período.

La instancia se desarrolló en el hotel Marina del Rey, en Viña del Mar, y participó cerca de un centenar de militantes con el objeto de resolver en qué posición queda RN luego de la derrota frente al Partido Republicano. El secretario general, Diego Schalper, ya le había comunicado a la prensa que, a partir de los resultados, “obviamente hacemos una autocrítica, Renovación Nacional no tuvo un buen resultado y eso hay que reconocerlo”.

Una de las ideas que quedó flotando en la comisión política fue que la repostulación de la dupla Chahuán-Schalper no era una buena señal para los electores. El debate contó con la presencia de 50 comisionados, parlamentarios y dirigentes de partido, y otros 50 asistieron de forma telemática. En principio, los militantes tendrán que tomar la decisión el 19 de agosto en las elecciones internas, cuando se defina quiénes serán los nuevos líderes de la colectividad.

Voces opositoras

Mario Desbordes, quien no asistió a la reunión de la comisión política, declaró el martes que la del domingo había sido una de las peores derrotas políticas del partido en 36 años. En conversación con Radio Bío-Bío, dijo: “Es una directiva que nos ha llevado en un zigzag permanente, un día son derecha dura y compiten por el electorado de Republicanos, al otro día son socialcristianos, eso la gente lo castiga”. Una crítica que, pese a que Desbordes no participó de la señalada comisión, fue muy repetida entre los asistentes al hotel Marina del Rey.

“Tenemos que establecer una relación con el Gobierno que sea lógica, porque un día le pegamos al Gobierno y otro día le vamos a tender la mano para llegar a un acuerdo. O sea, la gente no entiende nada”, planteó un asistente.

Una fuente cercana a Desbordes advierte que la polémica dentro del partido está aún en la superficie y que todavía no salen a relucir los conflictos entre sectores. Lo que sí confirma es que Desbordes ya comenzó a armar equipos de oposición a la actual directiva y que el exministro de Defensa “sigue insistiendo que RN tiene que ser el partido de la centroderecha”. Lo que busca el “desbordismo” dentro de la tienda política es volver al 2018, “cuando RN fue el partido más popular de Chile y era una colectividad robusta”, comenta un militante. Este personero, que conoce la interna del partido, añade que el proceso de campaña reciente fue desordenado, pues hubo diferencias en cuanto al apoyo a cada candidatura y que no se hizo de forma unitaria.

Existe coincidencia en que Chahuán ha tenido una conducta poco clara en términos ideológicos. Cuando Mario Desbordes era candidato presidencial, por ejemplo, se vio al actual timonel de RN apoyando la campaña de Sebastián Sichel y no la del abanderado de su partido. Además, agregan que, cuando la dupla actual llegó a la directiva, trató de socavar las otras facciones al interior de la colectividad. Respecto a un endurecimiento de Renovación Nacional hacia la derecha, advierten que sería un “error político, de convicciones, sería matar el partido”.

Las críticas a la directiva apuntaron más al presidente que a su secretario general, Diego Schalper. Si bien desde el sector más liberal del partido consideran que la línea más conservadora de Schalper genera ruido, destacan su intenso trabajo en terreno. Chahuán tiene tres eventos que le abrieron flancos de críticas: haber llegado con una guitarra a La Moneda después que el Presidente Gabriel Boric dijera “otra cosa es con guitarra”; haber dicho que estaba abierto a que un ente estatal administrara los fondos de pensiones, comentario que tuvo que salir a explicar; y el haber llamado a plebiscitar al Gobierno dos días antes de enfrentar las urnas el pasado domingo.

Para el jefe de bancada de RN en la Cámara de Diputadas y Diputados, Frank Sauerbaum, la dirección del partido debe honrar una “larga historia de acuerdos y consensos y no tiene que renunciar al perfil que hemos desarrollado durante décadas, de ser un partido de centroderecha dialogante que promueve los acuerdos, los consensos, siempre en bien de Chile”. Y aunque tiene una perspectiva menos dramática que Desbordes, advierte que “quien dirija el partido en los próximos años va a tener que retomar la senda de diálogos, manteniendo nuestras posiciones, no renunciar a lo que somos y a nuestro pensamiento, pero sí tratando de llegar a acuerdos en beneficio del país”.

En medio de la reunión de la comisión política, fue el mismo Sauerbaum quien sugirió que la repostulación de la dupla actual no es una buena señal y provocó la intervención del presidente de RN que generó risas. Cercanos a Chahuán explican que, más allá de la broma, el actual timonel “reconoce que presidir el partido es agotador y no está pensando en competir y quiere cerrar bien su primer ciclo, no está pensando en competir”, recalcan. Sin embargo, afirman que Chahuán ha recibido muestras de apoyo de las bases, que –dicen– es significativo. Es por eso que no dan por cerrada una nueva postulación y ello dependerá de cómo avancen las relaciones al interior de la tienda.

De vuelta al origen

En plena reunión, donde se comentaron los posibles pasos a seguir respecto a si se endurecen ante el Gobierno para acercarse a Republicanos o se mantiene una línea de diálogo abierto, el diputado Andrés Longton intervino y advirtió que el partido necesitaba definirse políticamente, pero con una visión de futuro. Quienes escucharon esta declaración afirman que Longton buscaba, con tales palabras, que el partido hiciera una definición que no estuviera influida por la elección de turno, porque no es extraño que RN les dé libertad de acción a sus parlamentarios en votaciones importantes.

Desde ahí se forjó la idea de un consejo doctrinario en julio, panorama ideal para que Chahuán cierre su mandato y Renovación Nacional defina la distancia que tomará respecto del oficialismo y el Partido Republicano. La última vez que RN convocó a un consejo doctrinario fue en 2014, en Pucón, bajo la conducción de Cristián Monckeberg y Mario Desbordes.

En esa instancia se adoptaron determinaciones claves que le dieron una cara más de centro al partido. Por ejemplo, se quitó de la declaración de principios la frase que explicitaba que el RN “valora la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973”, a la vez que se definió que era la familia el núcleo fundamental de la sociedad y no el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo proponían personeros históricos como Andrés Allamand.

Ese consejo se recuerda como uno especial dentro de la colectividad. Cuatro años después, Renovación Nacional volvió a La Moneda con Sebastián Piñera a la cabeza y era el partido más popular en Chile. Entre quienes asistieron a la comisión política, hubo voces que esperan repetir el liderazgo de Cristián Monckeberg, nombre que sonó varias veces en el hotel para que volviera a la cabeza del partido.