Boric destaca la necesidad de que Chile fortalezca su soberanía alimentaria

“Trabajamos para que las y los agricultores, de todos los tamaños, siguieran produciendo alimentos, y así lo conseguimos destinando 258 mil millones de pesos para apoyar a 170 mil agricultores en la siembra de sus cultivos tradicionales y en la compra de fertilizantes y forraje. Quiero destacar aquí, la visión del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, para anticipar soluciones y sumar a otros actores, como el Banco Estado, que jugó un rol fundamental en esta tarea del Siembra por Chile, plan que seguirá operativo durante este año”, dijo en la cuenta pública.

El presidente Gabriel Boric destacó este jueves, en el marco de la cuenta pública, la necesidad de que Chile fortalezca su soberanía alimentaria.

El mandatario resaltó en la importancia para Chile del desarrollo rural, al recordar que 1 de cada 4 personas vive en zonas rurales y 263 de las 346 comunas del país son rurales.

“La ruralidad es el espacio donde Chile se formó como nación y su patrimonio cultural está en la base de nuestra identidad. Ayer y hoy, estas zonas son fundamentales para avanzar hacia un desarrollo sostenible”, aseguró.

Subrayó que este mundo representa un espacio de desigualdad histórica, “al que Chile le ha dado la espalda”.

“Por ejemplo, en los campos muchas viviendas no cuentan con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad, y el 17% tiene conexión a internet fija, mientras que en las ciudades se acerca al 70%”, expresó.

“Tenemos el imperativo ético de impulsar un desarrollo rural que genere más y mejores oportunidades: a los mayores en su merecido descanso después de una vida de trabajo al sol, a los jóvenes que quieren ver en su tierra el lugar donde desarrollarse, y a las mujeres, que han sido y son el soporte de las familias”.

Seguridad alimentaria

Con este objetivo, Boric dijo que el gobierno ha puesto el foco en tres grandes desafíos del mundo rural: fortalecer la seguridad alimentaria, seguridad hídrica y dotar a las zonas rurales de servicios indispensables para el desarrollo de la vida como salud y educación.

“Frente a los desafíos de seguridad alimentaria que vivimos en 2022, trabajamos para que las y los agricultores, de todos los tamaños, siguieran produciendo alimentos, y así lo conseguimos destinando 258 mil millones de pesos para apoyar a 170 mil agricultores en la siembra de sus cultivos tradicionales y en la compra de fertilizantes y forraje. Quiero destacar aquí, la visión del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, para anticipar soluciones y sumar a otros actores, como el Banco Estado, que jugó un rol fundamental en esta tarea del Siembra por Chile, plan que seguirá operativo durante este año”, dijo.

Aseguró que el Ejecutivo sigue trabajando para asegurar una alimentación sana, inocua y al alcance de todos.

“Ese es el foco de la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria que dimos a conocer la semana pasada”, acotó.

Falta de agua

Boric además mencionó la falta de agua como uno de los padecimientos más dolorosos del mundo rural.

“Frente a esto, tenemos como meta asegurar el derecho humano al agua y garantizar también necesario acceso a este recursos para la producción de alimentos”, expresó.

Luego relató que, en materia de agua potable rural, el gobierno ha construido 39 de estos sistemas entre Tarapacá y Aysén para más de 36 mil personas, y está pronto a concluir la construcción de 8 nuevos proyectos que beneficiarán a 4 mil 600 personas en Camiña Alto, Termo y Valle Simpson. Durante este año y el 2024, el MOP proyecta construir y mejorar sistemas beneficiando a 76 mil personas.

Además, Boric destacó que se han destrabado importantes inversiones como la licitación de Agua Potable Rural de Pupuya en Navidad.

“En materia de eficiencia hídrica, hemos logrado con convicción y diálogo el avance de la Ley de Fomento al Riego que establecerá mecanismos clave para la adaptación del sector agrícola al cambio climático, para una mejor focalización de apoyos y para mejorar los sistemas de riego a lo largo del país. Esperamos que se apruebe este año y lograr duplicar los subsidios para pequeños y medianos agricultores, pasando de 9 a 18 mil millones al año. Y así progresamos de forma integral para mejorar la vida en el campo”, remató.

Educación

En educación, destacó el impulsó del Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral para entregar mejores oportunidades a los 282 mil estudiantes de establecimientos rurales de Chile, junto con proyectos de mejora de infraestructura en 164 de esas escuelas.

“Además he instruido la conformación de una mesa para encontrar soluciones al déficit que genera a los municipios el financiamiento del transporte de los estudiantes en la ruralidad. Esto es importante porque no hacerse cargo de estas realidades implica forzar al destierro a quienes habitan en el campo. Y queremos que los jóvenes y sus familias elijan donde vivir, no que se vean forzadas a partir”, dijo.

Finalmente, respecto al sector señaló que “en salud, estamos desarrollando 76 proyectos de conservación en postas rurales en 37 comunas. La inversión proyectada alcanza los 7 mil millones, a ejecutarse entre 2023 y 2024, y se ampliará en los años siguientes. En materia energética, en 2022 desarrollamos 526 proyectos de electrificación rural para entregar suministro a 2.743 familias sin acceso en 60 comunas del país”.