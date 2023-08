Fidel Espinoza, la astilla del PS

En cosa de semanas, el senador socialista pasó de ser el más incómodo de los parlamentarios oficialistas para el Gobierno, a ser el militante más incómodo para su propio partido. Aún no se enfriaba el sillón que ocupaba el exministro Jackson en el gabinete del Presidente Boric, cuando Espinoza pidió la cabeza del ministro Carlos Montes (PS). A partir de ahí, todos los focos del mundo socialista se volcaron sobre él. Visto desde afuera, parece un outsider, alguien ajeno a los vericuetos del poder, como no sea para fiscalizar. Sin embargo, la verdad es que no son pocos los cuestionamientos que existen dentro de su partido por sus vínculos, por ejemplo, con la industria salmonera. Con motivo de la discusión sobre la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que el senador por Los Lagos votó en contra, el diputado Jaime Naranjo (PS) lo emplazó a explicar si era verdad que las empresas pesqueras pagaban sus campañas.

“No hay peor astilla que la del mismo palo”, es el viejo refrán que asoma casi como un mantra desde la boca de muchos en el Gobierno, cuando se les pregunta acerca del senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, personaje fundamental en la crisis desatada por las platas de la fundación Democracia Viva, en la cual –junto a la bancada Republicana, la UDI y RN– el senador por la 13.ª circunscripción ha sido uno de los más feroces impugnadores, tanto de Revolución Democrática (RD) como, particularmente, de Giorgio Jackson. Con la salida del ahora exministro del gabinete el pasado viernes, la señales oficialistas que se dieron apuntaron a desplazar el centro de atención pública y política hacia la derecha, para evidenciar que el empecinamiento por la cabeza de Jackson no era más que una excusa para trancar el avance de las reformas sociales del Gobierno. El guion se siguió al pie de la letra desde el mismo minuto de la renuncia, pero no alcanzaba a salir Jackson de La Moneda cuando el senador Espinoza lanzó un nuevo misil al interior de Palacio: ahora pedía la cabeza del ministro Carlos Montes. Si antes se había transformado en personaje incómodo para el oficialismo, con estas declaraciones se convirtió en un enemigo al interior de su partid0. La vicepresidenta del PS, Fanny Pollarolo, lo acusó de traición y el diputado Jaime Naranjo de deslealtad reiterada, llegando al extremo de involucrarlo en hechos de corrupción sin antecedentes ni pruebas. En el Partido Socialista ya comienzan a levantar dudas sobre cuál es la real agenda que impulsa el senador por Los Lagos. Y, en reserva, no son pocos los que se preguntan: ¿qué hacer con Espinoza? Vínculos con las pesqueras: el otro roce con el PS Las declaraciones contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, hicieron revivir en el PS un duro altercado que tuvo el senador Espinoza con el diputado Naranjo y la senadora Allende, debido a su enconada defensa de la industria salmonera. Durante un almuerzo de senadores, mientras se discutía la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el senador Fidel Espinoza criticó al diputado Naranjo a raíz de un tuit que publicó este último, donde lo emplazaba a explicar si las empresas salmoneras pagaban o no sus campañas políticas. Este emplazamiento a Naranjo derivó en una discusión con la senadora Allende, quien estaba favor de la creación del SBAP y particularmente de las Áreas Protegidas. Según quienes presenciaron la situación, Espinoza no solo no aclaró el vínculo sino que, además increpó, a la parlamentaria por su apoyo al proyecto del Gobierno. El punto más complejo, y que se terminó perdiendo, era la prohibición a que las empresas salmoneras concentraran una buena parte de sus operaciones en Áreas Protegidas como Parques Marinos. Espinoza levantó una campaña contra este propósito, siendo su principal argumento la defensa de los trabajadores. Finalmente, el proyecto fue aprobado, pero no se modificaron las concesiones actuales, aunque se prohibió que se instalaran a futuro. Durante las protestas que efectuaron trabajadores de las salmoneras de Puerto Montt, en una de las cuales él estuvo al frente, Espinoza señaló que dicha ley “pone en serio riesgo miles de fuentes laborales”. No perdió la oportunidad para tildar al Gobierno del Frente Amplio de “estudiantes en práctica“. Además, en la ocasión aseguró que “este es un Gobierno sordo, que nos gobierna desde Ñuñoa“. Aseveró también que “siempre he sido un fiscalizador de la industria del salmón”. Llovieron las críticas en su contra, por aparecer del lado de un rubro que produce severas externalidades ambientales. Hace unos 15 días, Marcel Claude, el excandidato presidencial de izquierda, lo atacó frontalmente por este tema, a través de Twitter, afirmando que conoció a Fidel Espinoza “en los 2000 allá en Puerto Montt, cuando hacíamos lo imposible por poner fin de la producción depredadora de salmones. Gracias a políticos como Espinoza no se pudo, pues era financiado por esa industria y actuaba como operador político de esta. Hombre sin escrúpulos“. Siguen pasando los días y ARREGLIN ESPINOZA está calladito.El país le pregunta es verdad o no que recibió un SUBSIDIO HABITACIONAL?.Cual es el origen de los TERRENOS que HEREDÓ?, Es verdad que las EMPRESAS PESQUERAS financian sus campañas?, porqué siempre vota a favor de ellas pic.twitter.com/CH1DO7lohE — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) August 13, 2023 “Aló senador” Nacido y criado en Puerto Montt, en 1970, Fidel Espinoza desde muy joven que se encuentra ligado al Partido Socialista. En 1998 fue designado Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos, cuando el intendente era el también socialista Rabindranath Quinteros. El año 2000, asumió como jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional y, al año siguiente, fue electo diputado por la antigua circunscripción 56 (desde Osorno hasta Puerto Varas), siendo reelecto en forma sucesiva hasta 2018. Al concluir el último periodo que le correspondía como diputado, se presentó a las elecciones para senador, destronando de la Cámara Alta a Quinteros, quien obtuvo el 10,95% de los votos frente al 18.13% de Espinoza (más de 53 mil votos), resultando como la primera mayoría en la circunscripción. Llegar a ese nivel de apoyo popular no fue simple ni rápido, por cierto, ya que la construcción de un cacicazgo implica no solo un enorme olfato político sino también un aparato de comunicaciones poderoso, y Espinoza lo comprendió tempranamente, pues, desde su primera campaña como diputado y hasta la fecha, ha contado con el decidido apoyo de una vasta red de radios locales, encabezadas por una de las emisoras más importantes de la Provincia de Llanquihue: Radio Reloncaví, emisora que compró en 200 millones de pesos, en 2012, pero que es administrada por la Sociedad por Acciones Lluvia y Mar, en la cual las únicas accionistas son sus hijas Camila (periodista) y Paola (abogada). También fue propietario de Radio Amanecer de Fresia FM. Sin embargo, se retiró de la sociedad en 2005, dejándole sus acciones a uno de sus aliados más cercanos, Jorge Navarro Rojas, quien fue su asesor en la Cámara de Diputadas y Diputados. Como el mismo Fidel Espinoza relató a El Mercurio en 2015, compró otra emisora, Nuevo Amanecer de Llanquihue, la que actualmente está registrada a nombre de la Sociedad Difusora Fresia Ltda. (la misma sociedad que administra a Amanecer de Fresia). Paralelo a ello, forjó estrechos vínculos con una red de radios ubicadas entre las provincias de Llanquihue y Chiloé, en las cuales comenzó a pasar por el aire su programa “Aló diputado”, nombre que concibió luego de viajar (varios años antes) a Venezuela –junto al entonces senador Alejandro Navarro– y comprobar el impacto del programa “Aló presidente”, que realizaba semanalmente el extinto mandatario venezolano Hugo Chávez. Hoy ya no existe “Aló diputado”, sino “Aló senador”, programa que se emite todos los sábados desde Radio Reloncaví, en cadena con varias emisoras. Su cortina de apertura lo describe como “el programa político y ciudadano más escuchado en la Región de Los Lagos: ‘Aló senador’, un programa que te escucha y te defiende, buscando soluciones a tus problemas, con el senador de la República Fidel Espinoza”. El año pasado, Ciper publicó una investigación relativa a los fondos públicos que diversos parlamentarios destinan a pagar programas radiales en distintas regiones. Entre los 15 parlamentarios que se detectó que lo hacían, estaba Espinoza. Según el mismo medio, el senador pagaba un promedio de 175 mil pesos mensuales a cada radio por sus apariciones. En el ítem de “Gastos relativos a comunicación” del Senado, en efecto, es posible ver que mientras en 2022 llegó a destinar 2 millones 330 mil pesos a ello (en diciembre del año pasado), en 2023 el monto de dinero relativo a lo anterior fluctúa entre 1 millón 437 mil pesos, en enero, y 1 millón 18 mil pesos, en mayo. El patrimonio en Llanquihue Aparte de su red de radios locales, a lo largo de los años Espinoza ha acumulado un considerable patrimonio. De acuerdo con su propia Declaración de Intereses, el senador por Los Lagos es dueño de seis propiedades en Valparaíso, Viña del Mar, Osorno, Llanquihue y Puerto Montt, cuyas tasaciones fiscales alcanzan casi mil 400 millones de pesos. De ellas, las más relevantes son su propia casa, en la comuna de Llanquihue, tasada en 287 millones de pesos, y un sitio que posee en Chinquihue, en Puerto Montt, muy cerca de la costa y en un sector altamente cotizado. Se trata de un sitio que es herencia de su padre y del cual Fidel Espinoza indica poseer el 20%, puntualizando en el documento que su avalúo es de 945 millones de pesos. En las observaciones de la misma Declaración (según la actualización de marzo de este año), se indica que se anotó allí el valor correspondiente a 2021, pues –según acota– en 2022 el Servicio de Impuestos Internos (SII) subió en forma exponencial el valor de ella, por lo cual se “solicitó una revisión formal de la tasación de 2022”. Y, claro, si la propiedad se revisa en el SII, su valor es mucho más alto: 4.472 millones de pesos. En Llanquihue posee una parcela que adaptó para efectuar eventos, pues cuenta con quincho e, incluso, una multicancha. En 2015, Espinoza gastó 20,5 millones de pesos de su bolsillo en comprar pasto sintético para esta, pero quien le ofreció proveer este (Claudio Ruiz Ruiz, de Puerto Varas) sencillamente terminó desapareciendo del mapa, de acuerdo con la querella que el abogado Sergio Coronado interpuso en representación del parlamentario. A fines del año pasado, Ruiz fue condenado, como autor de estafa, a una pena de 41 días de presidio y al pago de 2/3 de Unidad Tributaria Mensual. La parcela es –cuentan los que la conocen– muy semejante a un pequeño resort: tiene vista a los volcanes y al lago y, en ella, cada cierto tiempo Espinoza reúne a grupos de dirigentes sociales, políticos, sindicatos o agrupaciones vecinales. La trenza contra Jackson Su programa y las radios son la base de su votación y de su penetración popular en la circunscripción a la que representa, pero su arma más poderosa es, sin dudas, su cuenta de Twitter (ahora “X”), que tiene 50 mil seguidores y cuyos duros tuits son rápidamente replicados por muchos medios de comunicación, pues una de sus principales características –dice una fuente que lo conoció en la universidad– es que “nunca se guarda nada” y que, además, reacciona con mucha fuerza cuando se siente atacado, por lo cual su abogado particular (el exfiscal de Puerto Montt Sergio Coronado) ha presentado varias querellas en contra de distintas personas de la Región de Los Lagos que, a su juicio, han efectuado imputaciones falsas contra el senador. Por Twitter es donde más fuertemente ha fustigado al Frente Amplio y al ahora exministro Giorgio Jackson, sobre quien otra persona que lo conoce de cerca señala que es alguien al que “detesta”. Sobre el origen de dicha inquina se han contado distintas versiones. Una de ellas tiene que ver con unos partidos de baby fútbol que organizaban distintos diputados (en la época en que ambos pertenecían a la Cámara Baja), para lo cual arrendaban una cancha, invitando además a jugar a distintos funcionarios del Congreso, con el compromiso de que cada uno de los parlamentarios aportara 10 mil pesos, a fin de pagar el espacio y subvencionar la participación de los funcionarios. Consultado al respecto por la periodista Alejandra Matus, en el programa “Not News”, que conduce Nicolás Larraín, el senador Espinoza indicó que “ese fue el primer desencuentro” que tuvo con el exministro, puntualizando que “Jackson ponía la mitad” del dinero acordado. En relación con ello, relató que “nosotros le decíamos que no podía ser. Yo le tiré una talla una vez, le dije que ‘¿o sea que, cuando nos bajen el sueldo, porque él estaba promoviendo el bajarlos, vas a poner 2.500?’”, aludiendo al proyecto que tanto Jackson como el entonces diputado Gabriel Boric impulsaban, en orden a bajar los sueldos de los parlamentarios. En noviembre de 2013, el otrora diputado Boric tuiteó que “como candidatos, con@GiorgioJackson comprometimos presentar proyecto de bajar sueldo diputados 40%. Hoy, electos, lo ratifico”. Varios días después, Espinoza le respondió ahí mismo: “@gabrielboric @GiorgioJackson Lo primero que deberían saber es que es inconstitucional. Los que trabajamos nos ganamos nuestro sueldo con esfuerzo”. Otra versión indica que a lo anterior se suma el hecho de que, cuando Jackson fue ministro Secretario General de la Presidencia, mantuvo silencio frente a la iniciativa del Frente Amplio y el Partido Comunista en orden a eliminar el Senado, incluida en la propuesta de nueva Constitución, lo que causó malestar entre muchos senadores –especialmente en Espinoza–, que vieron en dicha actitud una suerte de afrenta personal. En efecto, lo criticó ácidamente, aseverando que en realidad la idea de acabar con la Cámara Alta era del entonces secretario de Estado, como dijo en junio del año pasado, cuando afirmó que “(Jackson) nos notificó que el Senado tenía hasta el 2026, dos meses antes que la CC tomara esa decisión“, y añadió que “eliminar una institución republicana que representa un contrapeso, nace de Giorgio”. Luego del fracaso de la Convención Constitucional, en el plebiscito de septiembre del año pasado, responsabilizó directamente a Jackson de la derrota, asegurando por medio de su cuenta: “Ojalá @GiorgioJackson, que fuiste el principal responsable de esta debacle, ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó”. También hay una tercera versión al respecto, que dice relación con el supuesto bloqueo de parte de Jackson a la designación de algunas autoridades regionales cercanas al senador. Según fuentes locales, la única autoridad de cierto peso que este habría podido instalar en la zona fue la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef (PS), a diferencia de lo que ocurría en la época de la Concertación, cuando tenía mucha más influencia en la designación de las autoridades. Aunque el senador Fidel Espinoza inicialmente aceptó participar en la elaboración de este perfil, posteriormente declinó hacerlo.