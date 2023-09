Claudia Sarmiento: “Las mujeres han estado totalmente en la opacidad en este debate constitucional”

La profesora de Derecho Constitucional de la UAH, agrega que “lo complejo del debate que hemos visto esta semana, es que no se ha representado por la mayoría del Consejo, en ningún momento, cuál es la situación de las mujeres. Es decir, no hay una ponderación de los derechos de la mujer, o de las niñas que también acceden a la interrupción del embarazo, especialmente por la causal de violación. La tragedia de las tres causales, no es determinante y no es relevante constitucionalmente. No hay espacio en el proyecto de Constitución qué se está planteando para esos intereses y esa mirada de la mujer”.

En esa línea, Sarmiento agrega que “lo que se hace de facto es colocar las convicciones religiosas de las personas por sobre la validez de la ley, y eso supone un retroceso súper violento”. A lo que se suma la aprobación de la la objeción de conciencia individual e institucional sin ningún tipo de limitación, “por lo que no sería extraño en el futuro que las barreras de acceso a esta normativa – y a lamentablemente a otras – sean altísimas, porque literalmente cualquier persona va a poder omitirse de cumplir con el deber jurídico”, indicó.