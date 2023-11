Familiares de desaparecidos ponen simbólicamente primera piedra de Sitio de Memoria Colonia Dignidad

En la antesala de la reunión de la comisión chileno-alemana Colonia Dignidad (CoMixta) del próximo lunes, 20 de noviembre, este sábado un centenar de familiares de Detenidos Desaparecidos y activistas de derechos humanos de la Región del Maule acudieron a la ex Colonia Dignidad para realizar un acto conmemorativo.

Al lado de la llamada Bodega de Fardos, que durante la dictadura cívico-militar fue utilizada como lugar de detención y tortura, instalaron una placa que simboliza la primera piedra del Sitio de Memoria Colonia Dignidad.

Myrna Troncoso, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca leyó una carta pública dirigida a ambos gobiernos. En esta emplazó a crear una personalidad jurídica e instalar una secretaría técnica para el Sitio de Memoria.

Además señaló que las investigaciones publicadas en los últimos meses sobre la relación entre Alemania Federal, Colonia Dignidad y la dictadura chilena en el tráfico de armas y violaciones a los derechos humanos ponen sentido de urgencia a la apertura de archivos como el del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania (BND).

“Por otra parte, el Poder Judicial en Chile ha determinado recientemente que Colonia Dignidad es uno de los sitios de interés para determinar el destino final de las y los detenidos desparecidos. Saludamos la creación del Plan Nacional de Búsqueda y emplazamos la implementación de acciones concretas de investigación respecto a la relación de Colonia Dignidad con estos crímenes”.

Además recordó que en 2017 fue instalada la “Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica de ‘Colonia Dignidad’ y la integración de las víctimas en la sociedad” para avanzar especialmente en la instalación de un Sitio de Memoria, Educativo y de Documentación en el sitio histórico de los crímenes, es decir, en la ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera. En 2018 la Comisión Mixta nombró a cuatro expertos/as, quienes en 2021 presentaron una propuesta para un Sitio de Memoria, la cual todavía no tiene respuesta.

A comienzos de este año el Presidente Gabriel Boric y el canciller Olaf Scholz se comprometieron, públicamente, para avanzar en la instalación del Sitio de Memoria.

“Sin embargo, vimos con preocupación que el tema Colonia Dignidad, tan relevante en la dictadura civil militar y sus crímenes, fue un gran ausente en las recientes conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado. No se instalaron las placas conmemorativas ni tampoco se llevó adelante el proceso de creación de un ente ejecutor para la instalación de un sitio de memoria, ambas medidas acordadas en la última sesión de la Comisión Mixta, en abril de 2023 en Berlín. Mientras el gobierno alemán descansa en que la responsabilidad está en Chile”, criticó.

Años de diálogos

La activista también recordó que desde hace diez años un equipo multidisciplinario realiza actividades y talleres de diálogo con los diferentes grupos de afectados como lo son las y los familiares de detenidos desaparecidos, ex prisioneras y prisioneros políticos, “ex niños y niñas”, chilenos que sufrieron violencia sexual, colonos y colonas y excolonos incluyendo a (ex) colonos y colonas adoptados fraudulentamente e inquilinos que fueronexpulsados de los terrenos de la ex Colonia Dignidad.

Añadió que estos talleres de encuentro y de escucha han tenido como resultado que todos los grupos que han participado están de acuerdo con la instalación de un Sitio de Memoria y con la propuesta que éste incluya lugares de duelo y conmemoración y cuente con exposiciones en los edificios históricos que relaten la historia de cadagrupo afectado y los crímenes sufridos por ellos/as de manera separada, y que también en estos diálogos han sido clave organizaciones de la sociedad civil, académicos/as e investigadores/as, activistas de derechos humanos y representantes de las autoridades competentes en estas materias.

“El proceso lleva una década y no ha estado exento de conflictos. Los desacuerdos son legítimos y han sido parte de los procesos de recuperación de sitios de memoria. Sin embargo, lamentamos que las tensiones y legítimas diferencias entre diferentes actores, hoy sean un pretextoque bloquea el avance y toma de decisiones a nivel político”, expresó.

Proceso truncado

“Somos personas afectadas por los crímenes cometidos por/en la ex Colonia Dignidad que hemos sido partícipes del proceso de diálogo y también somos personas queapoyan el esclarecimiento de los crímenes y la demanda de hacer justicia y memoria. Al observar los procesos políticos y jurídicos en Chile y Alemania desde hace muchos años, vemos con profunda preocupación que está trancado el avance de la instalación de un Sitio de Memoria, Educativo y de Documentación. Los pasos que se han dado en construir acuerdos mínimos para un futuro sitio, no han sido acompañados por medidas concretas por parte de ambos Estados”, dijo.

“Vemos que hay un ‘pimponeo’ de responsabilidades entre Chile y Alemania, mecanismo que históricamente ha permitido la perpetuación de crímenes y que ha obstaculizado su esclarecimiento”.

Para la dirigente, “ahora es el tiempo de tomar decisiones. 50 años después del golpe de Estado civil militar en Chile, ambos gobiernos no sólo tienen la posibilidad, sino también la responsabilidad de tomar todas las medidasnecesarias. Es una obligación con las víctimas y con la sociedad que tiene la necesidad y el derecho a saber y aprender de la historia”.

“Es urgente. Muchas de las personas que han sido activas en los diálogos han fallecido y otras, conedades muy avanzadas, ya no pueden seguir esperando. Por otro lado, los gobiernos actuales en ambos países tienen un margen de tiempo acotado para la instalación de un Sitio de Memoria. Todo el mundo sabe que en dos años más – dependiendo de loscambios políticos- las condiciones para avanzar en estos temas, pueden llegar a ser mucho más adversas”.

Llamado

En la antesala de la sesión de la Comisión Mixta del 20 de noviembre, la dirigente hizo un llamado urgente a ambos gobiernos a asumir responsabilidades y a avanzar hacia la implementación de un Sitio de Memoria, Educativo y de Documentación en la ex Colonia Dignidad.

“Es fundamental para narrar la historia de una forma responsable y para promover una perspectiva de derechos humanos en la cual las memorias de los diferentes grupos estén presentes”.

En ese contexto, emplazó a que en esta reunión se anuncien medidas concretas. La primera es la creación de una secretaría técnica y de un ente ejecutor que haga el trabajo operativo para la instalación de un Sitio de Memoria, Educativo y de Documentación, que asegure mecanismos de diálogo y participación de todos los grupos de afectados/as y de la sociedad civil, y la segunda un acto simbólico de instalación de la primera piedra que inaugure el proceso hacia un sitio de memoria.

“Hoy, 18 de noviembre de 2023, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule, junto a organizaciones y personas que nos acompañan en este nuevo viaje de Memoria y Resistencia a la ex Colonia Dignidad, damos una señal clara y sin vacilaciones porque ya no podemos ni debemos seguir esperando”, dijo.

“Por todo lo anteriormente expuesto y por la fuerza y la responsabilidad que nos han dejado los familiares fallecidos en estos largos años de lucha, hoy instalamos en este lugar Villa Baviera, Ex Colonia Dignidad, simbólicamente, la primera piedra del Futuro Sitio de Memoria y lugar de duelo donde rendir homenaje a nuestros amados familiares e instamos a las otras agrupaciones de víctimas de la Ex Colonia Dignidad a seguir este camino de instalar Sitios Memoriales para resignificar este espacio de dolor y transformarlo en un lugar de paz y en un Sitio Educativo y Documental para las futuras generaciones y así se haga efectiva la consigna del ¡Nunca Más! y la no repetición de crímenes de lesa humanidad”, concluyó.