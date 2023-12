Benjamín Müller presentó su disco “2000 Teorías” en Ñuñoa

El pasado viernes 24 de noviembre, en la sala Espacio Incluir de Ñuñoa, tuvo lugar el lanzamiento del disco debut del proyecto del ilustrador y compositor Benjamín Müller, más conocido como “BENJAMULA”, junto a sus invitados Daniela Shejade, Gabriel Rayo y Seba Alfaro, más banda.

Daniela Shejade abrió el show con su delicada voz y minimalista puesta en escena al piano que hacía recordar el estilo de Carla Bruni en versión generación Z, con letras sensibles y una voz angelical, que fue una especie de mantra que hizo comprender a los asistentes que estaban ante una artista especial y única que de seguro nos seguirá dando gratas sorpresas.

El tema escogido por Benjamula para abrir la noche fue “Pretextos”, donde la banda comienza acompañando con percusiones electrónicas, en segundo plano, manteniendo el estilo indie/urbano del artista, pero rápidamente entra toda la banda con sus capas de guitarras, teclados y percusiones de rock y latinas, dando un toque de energía que adelantaba el resto del show, en el cual este joven compositor urbano, se apoya en una experimentada banda, donde todos sus integrantes tiene sus propios proyectos, experiencia que sorprende gratamente a los asistentes que repletaron dicha sala de conciertos.

Es el tema “Farsante” el que aporta el nombre al disco “2000 Teorías”, la singular voz de Benjamula transmite un halo de tristeza cuanto entona “… Tengo dos mil teorías, no me comprarías ni una la verdad, … porque nadie me cree…”, con la cadencia de la agonía adolescente, de la que logra salir con sus letras cargadas de humor y sarcasmo, mientras los arreglos musicales del tema inevitablemente dejan ver la influencia de Charly García.

Es difícil definir el estilo musical de Benjamula y banda, tal vez sería simplemente urbano, pero tiene muchas capas donde puedes distinguir guiños de indie, rock progresivo, rock latino, folclore latinoamericano, jazz y popular. Una música actual de un chico que como esponja absorbe todo, lo cual lo hace difícil de encasillar, pero fácil de disfrutar.

En la mitad del show proyecta una imagen de un recital de Manuel García, señalando que a la edad de once años asistió a ese recital con sus padres y que fue un momento de epifanía, donde decidió que quería ser músico y hoy tenía en el escenario a 3 grandes músicos de esa banda, en guitarra principal Diego Álvarez, en teclados Humberto Ulloa, quien también fue el productor del disco, y en percusiones a Camilo Morales.

También se sumaron a esta banda de experimentados músicos Dr. Saiz en percusión electrónica, Cristóbal Vergara en segunda guitarra y Khris Sotz en bajo, quienes sumaron capas de texturas y colores a esta música urbana, agregando profundidad y virtuosismo a la puesta en escena.

No obstante que es difícil encasillar su música, se hizo muy fácil disfrutarla, tanto así que el público los obligó tres veces a volver al escenario, cerrando el show con un tema de Charly García “La Máquina de Ser Feliz”, respecto dela cual Benjamula dijo “no se bien que quiere decir Charly en esta canción, pero si se lo que yo siento al cantarla con esta tremenda banda, esto es para mí…La Máquina de Ser Feliz!”.

Pueden disfrutar del disco “2000 Teorías” de Benjamula, en todas las plataformas digitales.

