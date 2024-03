Secretario general de la CUT Eric Campos: “No podemos guardar silencio ante reformas que no avanzan”

Eric Campos, secretario general de la CUT y también miembro del Comité Central del Partido Comunista (PC), dice no tener dudas: el paro convocado para el 11 de abril se concretará con múltiples manifestaciones.

Faltando casi un mes para la jornada de protesta impulsada, el segundo hombre fuerte de la CUT, en entrevista con El Mostrador, señaló que el paro no es contra el Gobierno, sino contra sectores de derecha que se oponen a llegar a acuerdos. Sin embargo, el dirigente sindical lanzó duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric.

“Este es un Gobierno que levantó altas expectativas en el movimiento social. No solo votamos por Boric porque era el mal menor frente a la alternativa autoritaria de Kast, votamos porque planteaba un programa de transformaciones”, aseguró Eric Campos.

Sus cuestionamientos a la relación de Boric con los sindicatos se produjo el mismo día en que la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo –también integrante del Comité Central del PC–, aseguraba lo contrario.

“Tenemos un Presidente que tiene una especial cercanía, como muchos de nosotros, con el mundo social”, dijo la ministra Vallejo en la ocasión. Y agregó: “(Nosotros) Venimos de ahí”.

El secretario general de la CUT, Eric Campos, enfatizó que en opinión de la CUT es evidente que es un Gobierno que ha tenido problemas para relacionarse con el mundo sindical organizado. “Este es un Gobierno que proviene de los movimientos sociales sin mucha estructura de las federaciones estudiantiles y creo que esa falta de expertise para la construcción de diálogo se ha notado. Yo diría que lo más significativo ha sido llegar a los 500 mil pesos en julio, la rebaja de la jornada laboral en 40 horas. Pero está pendiente ahí una evaluación de cómo va a ser su implementación”, dijo el dirigente a El Mostrador.

“Nosotros nos reunimos con los secretarios y secretarias generales de los partidos en enero, les explicamos las razones de este paro y, por tanto, no veo por qué el Gobierno o los partidos de Gobierno se van a sentir presionados. No podemos guardar silencio frente a reformas que no avanzan”, concluyó Eric Campos.