Desbordes saca de carrera a Sebastián Sichel y queda como carta única de Chile Vamos por Santiago

El exministro de Defensa y militante de RN, Mario Desbordes, confirmó que Chile Vamos lo eligió como candidato único para disputar la municipalidad de Santiago. Esto tras varias semanas de indecisión y la arremetida de Sebastián Sichel, quien finalmente había comunicado su disposición para ser la carta del sector en la comuna.

“Efectivamente las directivas de Chile Vamos acordaron que el candidato a Santiago soy yo”, declaró al medio Emol.

Respecto a las razones que habrían llevado a esta decisión señaló que “se encargaron varias encuestas y la última se entregó ayer en donde Sebastián (Sichel) y yo estamos muy bien aceptados, estamos marcando lo mismo”, pero “en el caso mío, en la encuesta entiendo que hay una cantidad mayor de indecisos que hay que intentar convencer a favor, digamos, que eso es algo positivo”.

A lo anterior, se sumaría la disposición del Partido Republicano y otras fuerzas políticas para apoyar su candidatura, lo que -a su juicio- lo convertiría en una carta de unidad para la derecha. “Yo converso harto con la gente de republicanos, es evidente que apoyé a José Antonio en la segunda vuelta con convicción, recorrí Chile y lo volvería a hacer. Siempre he dicho que no me costó hacerlo, porque creo que era lo correcto y con el correr de los dos años de la gestión de este Gobierno, no solo he quedado tranquilo con lo que hice, al revés, me ha convencido siempre más que hice lo que había que hacer”, señaló a propósito del respaldo del partido de José Antonio Kast a su figura.

“Agradezco la nominación, espero ser candidato de unidad y dar esta pelea electoral representando al centro, a la centro derecha y a la derecha, para poder recuperar la comuna y recuperarla en términos reales, sociales, de seguridad, etcétera, porque creo que ha habido una mala gestión de la zona”, añadió.

La definición de Chile Vamos se toma en medio de los vaivenes de Sebastián Sichel. En las últimas horas el excandidato presidencial habría comunicado a dirigentes del sector, que aceptaría competir por la comuna que hoy lidera Irací Hassler (PC), a pesar de los reparos que le generaba la candidatura del abogado Aldo Duque, quien se mantiene en carrera a pesar de los intentos por bajar su postulación.