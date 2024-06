Susan Segal: “Chile es uno de los países más importantes y estables para la inversión”

La CEO del Council of the Americas –considerado el poder blando más influyente de EE.UU. en la región– dice que hay mucho interés en invertir en el país, en particular en litio, cobre y energías renovables. Esta semana está en Chile para otra edición del evento anual que organiza junto a Hacienda.

Este martes el Council of the Americas (COA) –fundado por la familia Rockefeller y considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región– organiza una nueva edición de la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que desarrolla todos los años en Chile en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual El Mostrador es Media Partner. Susan Segal es la presidenta y CEO histórica del influyente centro de estudios y en la previa del encuentro vino a La Mesa de El Mostrador para hablar del foco del evento de este año. “Chile es uno de los países más importantes y estables para la inversión y hay mucho interés por parte de empresas norteamericanas en invertir en el país, en particular en litio, energías renovables e hidrógeno verde”, dijo. En la entrevista, Segal destacó que en Chile las instituciones siguen siendo fuertes, y sobre el pesimismo de los empresarios locales, hizo hincapié en que los inversores internacionales a menudo tienen una visión más optimista de la economía del país. Destacó el rol crucial de Chile y la región en la transición energética, particularmente en relación con el litio, y la necesidad de que el país procese más materiales valiosos en su territorio en lugar de solo exportar. Agregó que, además del interés en invertir en minería y energías renovables, también hay mucho interés en agricultura, servicios y telecomunicaciones. La presidenta del COA destacó que Chile y la región son cada vez más importantes para Estados Unidos, “independiente de quién gane las elecciones de noviembre, porque hay un potencial enorme de recursos naturales, energía, agroindustria y emprendimiento”. Y sugirió con franqueza que la guerra fría entre China y EE.UU. es una oportunidad para nuestro país y la región, ya que una de las lecciones de la pandemia para las empresas es que no todo es costo y rentabilidad, sino que igual o más importante es la seguridad de la cadena logística. “Hay conciencia de la necesidad de una cadena de valor más segura dentro de la región”, afirmó. En el encuentro de esta semana estarán presentes el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan; el presidente de Codelco, Máximo Pacheco; el gerente general de Amazon Web Services en Chile, Felipe Lira; y los fundadores de las startups Betterfly y Buk, Eduardo della Maggiora y Santiago Lira, respectivamente.