José Piñera asegura en Argentina que modelo de AFP sigue vigente: “Salvamos la Constitución actual”

Desde el funeral de su hermano, en febrero de 2024, que José Piñera no aparecía públicamente. El denominado padre de las AFP, volvió a la palestra en una charla convocada por el Instituto Cato de Argentina, realizada en el Yatch Club de Puerto Madero de Buenos Aires.

En el evento –realizado el 11 de junio, pero subido este último viernes a Youtube–, el economista aprovechó la oportunidad para defender el modelo económico implementado en la dictadura, relevar el rol de las AFP en el mismo sistema y deslizar algunas críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Piñera aseguró que el modelo, instalado a comienzo de los ’80 en Chile, llevaba más de cuatro décadas y se encontraba, a su juicio, totalmente presente en el escenario actual del país.

“El sistema lleva 44 años, está vigente, la prensa internacional cada vez que hay un problema cree que se acabó el sistema, el sistema no se ha acabado, está totalmente vigente en Chile”, explicó el economista en el encuentro desarrollado en Argentina.

El hermano del expresidente Piñera, según consignó CNN Chile, aseguró que el actual gobierno en nuestro país estaba “muy confundido” al intentar derogar la ley fundacional del sistema de AFP. “Hace un año fue totalmente rechazado en el Congreso”, precisó.

En la oportunidad, insistió en la tesis del capitalismo popular, muy en boga en Chile cuando se implementó el modelo. “El hecho de haber transformado a cada trabajador en un pequeño propietario, fue crucial hace 2 años cuando en medio de la confusión se intentó crear una nueva Constitución en Chile, desde una hoja en blanco se llamó, y todo el mundo creyó que se iba a cambiar la Constitución nacida en un momento histórico excepcional, lo cual ayudaba al discurso de cambiarla”, agregó.

El economista atacó al gobierno, señalando que había cometido un error enorme al “no querer garantizar en la Constitución la propiedad de los fondos de pensiones, la verdad que ellos soñaban con hacer algo similar a lo que había hecho nuestro país vecino y expropiar, no 30.000 millones sino que 200.000 millones de dólares”.

La iniciativa no habría prosperado, aseguró, debido a que “la sociedad civil en Chile se movilizó”. “Creó un movimiento llamado ‘Con mi plata no’, ‘Not with my money’, en que llamamos a cada trabajador chileno a movilizarse, no por Vietnam o por Ucrania sino que por sus fondos de pensiones, y ese movimiento fue tan fuerte que llevó, se dice que es la principal causa, al rechazo del proyecto de nueva constitución en Chile”, rescató CNN Chile.

“Salvamos la constitución actual gracias a este error de que no quisieron garantizar la propiedad de los fondos de pensiones”, concluyó Piñera.