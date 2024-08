Boric recibe a Lula este lunes en medio de crisis en Venezuela

El Presidente Gabriel Boric Font, recibirá este lunes en La Moneda al Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llega a Chile en el marco de una visita de Estado para abordar la agenda bilateral de cooperación comercial y política entre ambos países. Encuentro que se da en medio de la preocupación regional por la actual crisis en Venezuela, tras las acusaciones de fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio.

El jefe de Estado brasileño aterrizará este domingo en Santiago, para luego iniciar su agenda el lunes 5 de agosto depositando una ofrenda floral en el Monumento del Libertador General Bernardo O’Higgins. Posteriormente, recibirá los honores de la Guardia de Palacio de Carabineros de Chile junto al mandatario chileno.

La agenda contempla una reunión privada entre ambos mandatarios y una instancia ampliada con las respectivas delegaciones de Chile y Brasil. El Presidente Lula da Silva también sostendrá reuniones protocolares con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; con el presidente del Senado, José García Ruminot; y con la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola.

Durante la visita se contempla la firma de cerca de 20 acuerdos de cooperación con Chile en diversos temas como seguridad, salud, comercio, cultura, ciencias y turismo, entre otros.

Fuentes oficiales han señalado que la actual crisis en Venezuela no está incluida en la agenda oficial, por lo que -hasta el momento- el tema no sería abordado en la declaración conjunta que preparan los Gobiernos de Chile y Brasil como corolario de la visita. No obstante, la secretaria para América Latina de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, indicó esta semana que lo más probable es que sea motivo de conversación entre ambos mandatarios, en tanto “es más que natural que conversen sobre la región”.

Ambos líderes, Lula y Boric, mantienen desde hace tiempo diferencias en relación al Gobierno venezolano, del que el líder chileno ha estado siempre distanciado, en tanto que el brasileño ha tenido una relación más cercana, que se ha enfriado durante el proceso para las elecciones del pasado domingo, en medio de las acusaciones de fraude electoral.

Boric fue uno de los primeros líderes en poner en duda el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que con el 80 % de las actas escrutadas declaró ganador a Nicolás Maduro frente al opositor Edmundo González Urrutia, tras lo cual Venezuela expulsó a los diplomáticos chilenos de Caracas.

Lula, por su parte, todavía no ha reconocido esos resultados y ha supeditado su posición frente a las elecciones a la divulgación de todas las actas del proceso, detalladas “mesa por mesa”.