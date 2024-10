Cámara aprueba acusación constitucional “en paquete” contra Muñoz y Vivanco: pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la Acusación Constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. La estrategia de unir ambas acusaciones fue vista como ganancia para la derecha, cosa que fue duramente criticada por diversos parlamentarios porque se consideró como una “viveza política” para sacar al ministro Muñoz, arrastrado por la votación hacia Vivanco. Ambos magistrados quedan suspendidos mientras el Senado lleva a cabo el juicio político. La ministra Vivanco ya estaba suspendida de sus funciones pues enfrenta también un cuaderno de remoción, lo que podría sellar su salida del Poder Judicial. El ministro Muñoz es acusado de compartir información privilegiada con su hija para un negocio inmobiliario, cosa que la defensa desestimó, pues estaría basado en solo un testimonio. Desde el Senado ya anunciaron que separarán las acusaciones, lo que podría significar que no prospere la acusación contra Muñoz, pero sí la en contra de Vivanco.

ProCultura sin defensa: Susana Borzutzky abandona representación de la ONG luego de “diferencias”

La abogada de ProCultura, Susana Borzutzky, renunció a la representación de la ONG debido a diferencias en la estrategia legal para defender a los implicados en el caso Convenios. También dejó de defender a Alberto Larraín y María Constanza Gómez, los principales controladores de la fundación. Esta decisión se produce a una semana de un informe de la PDI que indica que la exprimera Dama, Irina Karamanos, realizó cinco abonos a ProCultura luego de haber prestado servicios para la fundación. Karamanos negó haber realizado esos pagos, mientras Borzutzky, en un comunicado enviado ese jueves confirmó que fueron “devoluciones” de fondos. Sin embargo, el mismo día, pero minutos más tarde envió otro comunicado en el que se cambió la versión inicial y se eliminó lo referente a “devoluciones” e indicando: “Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente ella dio un paso al costado para evitar cualquier cuestionamiento”.

Ángel Valencia y su café con Hermosilla y Chadwick: el que explica se complica

En dos entrevistas radiales y un punto de prensa, el fiscal nacional Ángel Valencia reveló haber sostenido una reunión con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, tras asumir su cargo, para aclarar temas personales. Esto, en contraposición con lo que había declarado hace semanas señalando que solo había intercambiado chats con Hermosilla para que lo pusiera en contacto con Andrés Chadwick para gestionar actividades académicas en las Universidad San Sebastián, cuando el exministro era decano de Derecho. Valencia afirmó que no consideró la reunión como lobby, ya que no involucraba causas judiciales. Sin embargo, diputados como Jaime Naranjo y Andrés Giordano han pedido su renuncia, y Johannes Kaiser expresó que esto complica su gestión. Valencia aclaró que no mantiene contacto con Hermosilla desde 2022 y defendió la transparencia de sus acciones.

Presentan proyecto que exige transparentar gastos y contrataciones en Universidades y CFT

La senadora Yasna Provoste presentó un proyecto de ley para modificar la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, exigiendo a universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) hacer pública información clave sobre su funcionamiento financiero y administrativo. La propuesta, respaldada por varios senadores, establece que estas instituciones deben publicar mensualmente datos como nómina de personal, detalles de bienes raíces, valores de matrícula y gastos asociados. El objetivo es aumentar la rendición de cuentas y prevenir abusos salariales.

Milton deja al menos dos muertos y baja a categoría uno, aunque la emergencia continúa

El huracán Milton ha disminuido a categoría uno tras pasar por Florida, con vientos máximos de 144 km/h mientras se dirige al Atlántico. Aunque perdió fuerza, la emergencia continúa, ya que ha dejado al menos dos muertos y causó devastación en su recorrido. Un tornado vinculado al ciclón en St. Lucie provocó “múltiples muertos”, y 2,6 millones de personas están sin electricidad, con los condados de Pinellas, Manatee y Hillsborough entre los más afectados. Persisten las alertas por inundaciones y deslizamientos debido a las fuertes lluvias.

Milei impone en el Congreso su veto a la ley de financiamiento universitario en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, logró mantener su veto a la ley de financiación de la educación universitaria pública gracias al apoyo de parte de la oposición, impidiendo su rechazo en la Cámara de Diputados. La ley, aprobada en septiembre, buscaba ajustar los fondos universitarios y salarios según la inflación. Milei argumentó que el incremento del gasto público comprometería el equilibrio fiscal. La medida ha generado protestas de estudiantes y profesores, incluyendo huelgas y tomas de universidades. El conflicto sigue creciendo.