Senador Chahuan (RN): “Que el Megapuerto de San Antonio termine su obra en 2032 es un fracaso”

El senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuan (RN), mantiene por estos días una activa agenda diplomática. Viene llegando de la Casa Rosada, donde habló con autoridades argentinas de los 40 años del tratado de Paz y Amistad con Chile. También abordó en la construcción de un corredor bioceánico que una el Pacífico con el Atlántico, acordada en 2015 en la Declaración de Asunción por la presidenta Bachelet y sus pares de Argentina, Brasil y Paraguay.

Cantó en francés La Marseillaise, el himno de Francia, lo conmovió el discurso del mandatario galo, en especial cuando abordó Valparaíso, su región, y Palestina (de Beit Yala llegó su familia) y apoyó el tratado de conservación marina: “Le agradecemos tremendamente el apoyo del presidente Macron a que Valparaíso sea sede del Tratado de Conservación y uso Sostenible de la Diversidad Marina; esto es una gran oportunidad para Valparaíso y para Chile para proteger la biodiversidad en altamar”, señaló Chahuán. Y en la misma semana se reunió con los embajadores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Japón para hablar de inversiones.

En entrevista con El Mostrador señala que evaluará después de las elecciones de segunda vuelta de este domingo si está disponible par ser candidato presidencial para una primaria del sector, y elogió al presidente de RN, Rodrigo Galilea.

-El exlíder del PS, Osvaldo Andrade, dijo que en las elecciones municipales los grandes ganadores fueron Rodrigo Galilea y Matías Toledo, el alcalde de Puente Alto. ¿lo comparte?

-El gran ganador fue Renovación Nacional y una política consistente de respeto a la realidad y a la convergencia hacia el centro, con la musculatura necesaria para un esfuerzo importante. Renovación Nacional tuvo la capacidad de convocar al sentido común cuando arrecia el populismo, la polarización y fue capaz porque tenemos una amplia representación de base de Arica a Magallanes y hubo un esfuerzo que nos permitió ganar en 61 alcaldías. Es importante que se aprendan las lecciones de las municipales. La irresponsabilidad de los que insistieron en no tener un pacto por omisión, a lo menos, nos provocó la pérdida de 41 alcaldías adicionales. Eso tiene que ser un precedente que nos permita enfrentar la elección parlamentaria con un pacto electoral amplio, donde todas las fuerzas políticas de las distintas oposiciones están llamadas a ser parte. Nos habría gustado, en la elección municipal, un pacto con Demócratas en concejales, lo conversamos con Ximena Rincón y estudiamos alguna fórmula, pero por la rigidez del sistema político, eso no fue posible. Tenemos que asegurar una mayoría en la Cámara y en el Senado para el futuro gobierno.

-¿Hay quien tiene que asumir esa responsabilidad?

-Claramente acá faltó capacidad para allanar todos los caminos para un pacto por omisión. Yo espero que la generosidad sí la tengamos para la elección parlamentaria. Y del mismo modo, en una primaria presidencial amplia, que permita que todos y cada uno de los liderazgos que tengan pretensión presidencial de las oposiciones estén en una sola primaria. El llamado que hacemos a Ximena Rincón y a los socialcristianos y a republicanos es hacer parte de una sola primaria presidencial.

“RN no puede renunciar a tener un candidato presidencial”

-¿RN debiera contar con un candidato presidencial propio para esa primaria o adherir a Matthei?

-Renovación Nacional no puede renunciar anticipadamente a tener un candidato presidencial a la primaria. Hoy día, por supuesto, quien está consolidado un liderazgo es Evelyn Matthei, un liderazgo que sentimos muy cercano, que sentimos propio. Ahora tenemos que abocarnos a ganar la elección de gobernadores de segunda vuelta con toda la generosidad del caso. Y lo otro será después de la elección de gobernadores regionales donde los partidos tendrán que tomar decisiones sobre un acuerdo rápido entre sobreponer a nuestro candidato a la mejor posicionada o bien lograr una agregación de valor con la incorporación de sectores de centro como amarillos y demócratas y ampliando esa invitación a los socialcristianos y a republicanos.

-La senadora Gatica lo propuso presidenciable. ¿Estaría disponible para eso?

-Habrá que evaluarlo después de la elección del domingo 24. Hoy lo único que nos preocupa es ganar la mayor cantidad de gobernaciones regionales.

-¿Qué le parece la derrota de Chile Vamos en la comuna con más electores, en Puente Alto?

-Lo lamentamos, por supuesto. Estamos conscientes. Es cierto que figuras emblemáticas como el Cote Ossandón o Codina tienen un arraigo muy relevante en la comuna y creo que eso debió hacer la diferencia, pero no me queda duda de que Karla Rubilar hizo el mayor esfuerzo y es una figura que tenemos que cuidar para las próximas elecciones parlamentarias y las conformaciones de los futuros gabinetes de un gobierno del sector.

“Boric tiene que sacar adelante la reforma al sistema político”

-¿Cómo evalúa la mesa que encabeza Rodrigo Galilea y su gestión?

-Yo me siento perfectamente representado por el tono, la disposición y el liderazgo de Rodrigo Galilea, un liderazgo marcado por la necesidad de diálogo en medio de un populismo y de una polarización y por tanto Galilea va a dignificar la política. Chile está jodido por la fragmentación del sistema político. Está jodido por una polarización, porque no ha sido capaz de enfrentar la reforma del sistema político, que es urgente y necesaria, acá se requiere valentía y disposición. Y el emplazamiento que quiero hacer es al Presidente Boric que debe asumir el costo político que significa no avanzar en esta reforma, aun cuando esto le implique una disconformidad del Partido Comunista. Boric tiene que sacar adelante la reforma al sistema político, para eso se requiere valentía, voluntad política y entender que el que conduce la República y no un partido.

-¿Considera necesario que haya una cita entre Boric y Milei en la conmemoración de los 40 años del tratado de paz con Argentina?

-Sí. Yo creo que es lamentable que el Presidente Boric haya decidido no llevar a cabo un encuentro formal con el presidente de Argentina Javier Milei, en el marco de los 40 años de conmemoración del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que se conmemoran esta semana. Al optar por no priorizar este encuentro, el Presidente Boric no sólo desatiende la relevancia histórica de esta fecha, sino que también ignora el potencial de construir una relación más sólida y fructífera con Argentina en el futuro.

“(Falta de bilateral con Milei) Es una situación desafortunada, pero aún puede rectificarse”

-¿Por qué?

-La decisión refleja una falta de visión respecto al futuro compartido con Argentina. No se trata sólo de honrar el pasado, sino de fortalecer las relaciones bilaterales de cara a los desafíos conjuntos que enfrentamos: desde la gestión de pasos fronterizos y corredores bioceánicos hasta la cooperación energética y muchos otros proyectos estratégicos. Es un tratado internacional que evitó un conflicto bélico en 1978, merece un reconocimiento que esté a la altura del significado histórico y del impacto que este acuerdo ha tenido en las relaciones bilaterales. El tratado no solo resolvió controversias pasadas, sino que también sentó las bases para mecanismos duraderos de solución de conflictos. Es una situación desafortunada, pero aún puede rectificarse.

-¿Quién tiene la responsabilidad de que el megapuerto de Valparaíso esté proyectado para el 2032?

-Hay responsabilidades compartidas. Primero, es no entender la urgencia de una política nacional portuaria. Segundo, hay que generar una complementariedad de los puertos y particularmente en Valparaíso y pensar en los próximos 50 años de un país que se proyecta al Pacífico, nuestra proyección marítima es fundamental, tenemos una economía abierta al mundo, 34 TLC con el 88% del PIB (…) falta voluntad política para el urgente desarrollo de los puertos. Que nos señalen que el Megapuerto de San Antonio terminará su obra en 2032 es un fracaso de los distintos gobiernos, incapaces de priorizar esta decisión.

Hemos sugerido un cambio de legislación, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, esperamos en dos semanas la modificación a la ley 19.300, que va a permitir reducir sustantivamente los tiempos para la aprobación de proyectos, pero hemos incorporado una indicación de mi autoría que establece que los proyectos de infraestructura estratégica deben tener un proceso simplificado: los puertos, aeropuertos y otras obras relevantes. No es posible esperar tanto tiempo para concretar obras de infraestructura estratégica cuando hay países dispuestos a invertir, como China, Japón, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que han manifestado interés de poder invertir en infraestructura portuaria. No se ha entendido que el retraso permanente en el otorgamiento de permisos es un problema grave. No hay una voluntad política ni liderazgo de entender que este es un tema prioritario.

“Chancay puede ser un duro golpe para el crecimiento estratégico de Chile”

-¿Qué diferencia tiene el puerto de Valparaíso y el de San Antonio con el megapuerto de Chancay en Perú?

-Bueno, hasta ahora el puerto de Chancay lo que hace es absorber la actividad portuaria del Perú y representa una alerta todavía, no una amenaza directa a la capacidad logística. Pero una ampliación futura del puerto de Chancay sí entra a amenazar seriamente a los puertos chilenos (…) hay dos corredores oceánicos urgentes. Lo hemos tratado en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que creemos que es muy importante que Chile no se transforme en un puerto de cabotaje. Chancay es un puerto que todavía no es desafiante desde el punto de vista de las cargas que salen y entran de Chile, sino que absorbe la demanda peruana por ahora.

-¿Chancay no es una amenaza para el comercio y las exportaciones chilenas?

-La irrupción del Puerto de Chancay, evidentemente, puede ser un duro golpe para el crecimiento estratégico de Chile, sobre todo si continúa la lentitud gubernamental para tomar decisiones y apurar las obras urgentes. Por años, hemos insistido en la necesidad de apurar por ejemplo, el mega puerto de San Antonio y la expansión portuaria en Valparaíso. Acá es necesaria más velocidad, no es posible que se diga que San Antonio debe esperar hasta el 2032, o que en Valparaíso se esté pensando en volver a revisar todo el análisis de impacto de la extensión portuaria.

-¿Qué le pareció la cita entre Boric y Xi Jinping?

-La reunión entre el Presidente Boric y Xi Jinping en APEC fue una oportunidad para incrementar la relación bilateral con uno de nuestros principales asociados comerciales. La solicitud que ha hecho China para su incorporación al TPP Chile debe apoyarla, es un elemento que hoy día que es muy relevante desde el punto de vista del teatro de operaciones de la actividad marítima portuaria que va a ser el Pacífico.