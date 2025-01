Caricaturista del Washington Post dimite por dibujo de Bezos

La caricaturista Ann Telnaes anunció su renuncia al The Washington Post debido al rechazo de la dirección de un dibujo en el que criticaba al propietario del diario, el magnate Jeff Bezos, por intentar “ganarse favores” del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La controversia surge poco después de que Bezos decidiera no publicar un respaldo ya escrito para la oponente de Trump, la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, decisión que generó críticas dentro del equipo editorial y entre los lectores.

Telnaes, caricaturista del Washington Post desde 2008 y ganadora del premio Pulitzer de viñetas de prensa, señaló en una publicación en su blog que “nunca hasta ahora me rechazaron un dibujo” por el tema que había elegido.

La artista aclaró que, si bien hubo casos en los que se rechazaron bocetos o se solicitaron revisiones, nunca había sido por el punto de vista inherente al comentario de la caricatura.

“El dibujo que fue suprimido critica a los jefes de la tecnología y los medios y a los multimillonarios que hacen todo lo posible para ganarse el favor del presidente electo”, explicó.

.@AnnTelnaes resigned after the Washington Post editorial page killed her cartoon. It’s worth a share.

Big Tech executives are bending the knee to Donald Trump and it’s no surprise why: Billionaires like Jeff Bezos like paying a lower tax rate than a public school teacher. pic.twitter.com/xv6e5dJVf4

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 4, 2025