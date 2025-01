Nuevo libro vincula a Pinochet con centro de torturas Londres 38 y nazi Walter Rauff

“38 Londres Street: On Pinochet in England and a nazi in Patagonia”, del abogado y escritor Philippe Sands, describe la relación entre el dictador y el criminal de guerra.

Resumen Síntesis generada con OpenAI El abogado y escritor Philippe Sands ha publicado "38 Londres Street: On Pinochet in England and a Nazi in Patagonia", donde explora la relación entre Augusto Pinochet y Walter Rauff, exoficial nazi responsable de la muerte de miles de judíos. Rauff, quien se refugió en Chile tras la Segunda Guerra Mundial, habría colaborado con la dictadura de Pinochet en centros de tortura como Londres 38. Sands revela cómo Pinochet facilitó la llegada de Rauff a Chile y mantuvo contacto con él durante décadas.