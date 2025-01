Políticos más cerca de la cárcel este 2025

Presentado por:

¡Y llegó el 2025! Mis mejores deseos para todos los lectores de +Política y muchas gracias por los saludos de fin de año.

El 2024 fue intenso para la política. Luis Hermosilla dejó en evidencia cómo el sistema opera en tribunales. La cosa cambió y enero trae novedades.

Pensiones y un PC dividido. A la ministra del Trabajo Jeannette Jara no le importó Daniel Jadue y su llamado a retiro de la reforma de pensiones.También en esta edición te contamos sobre el intenso lobby que sufre la ministra y la novedad es que algunos socialistas quieren estar a la izquierda del PC en el tema pensiones. Eso sí, esta semana la disidencia del Partido Comunista decidió apoyar la continuidad de la mesa de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa.

Jaime Gazmuri deja su cargo de embajador en la misión diplomática de Venezuela. Cancillería prepara estrategia para enfrentar el inicio, el próximo viernes, del tercer período de Nicolás Maduro.

En el bonus trackde la semana: el exsecretario general y experto electoral de la Democracia Cristiana, Víctor Maldonado, explicando el destino del centro político.

Reaparece el exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y aparece nuevo libro sobre Augusto Pinochet que desarrolla su nexo con un alto oficial de las SS nazis que vendía centolla en Punta Arenas.

Además, te recomendamos revisar dos de las últimas entrevistas al gran periodista argentino Jorge Lanata,fallecido hace unos días, donde explica la situación de Argentina. Desolador panorama.

Por último, incluimos una Nota de la Redacción aclaratoria referente al artículo “El caso de la jueza del café con galletitas”, publicado del 13 de octubre 2024.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

️POLÍTICOS MÁS CERCA DE LA CÁRCEL EL 2025

Larga lista de políticos formalizados. El año 2024 estuvo marcado por los escándalos políticos y la persecución de la Justicia de aquellos casos que involucraban posibles delitos (aunque la propia Justicia estuvo en el banquillo al revelarse el rol que juega el tráfico de influencias).

Esta es una tendencia que lleva al menos tres años y que tiene, entre los juicios más destacados, el de Farmacias Populares con Daniel Jadue que comenzó el 2022, el caso Convenios y el caso Hermosilla de 2023, y Cathy Barriga y Manuel Monsalve el recién pasado 2024. Este año comienzan a definirse varios de ellos.

Un detalle no menor.Hasta ahora todos los miembros de la clase política que enfrentaron la Justicia obtuvieron penas alternativas a la cárcel, juicios abreviados o terminaron absueltos. La única excepción a esta regla fue el senador Jaime Orpis (ex-UDI), que cumplió pena efectiva por fraude al fisco y cohecho.

Hermosilla, el gran protagonista de 2024. El conocimiento de los chats de este penalista cambió la persecución que involucra a políticos, porque reveló innumerables gestiones que realizó el abogado para protegerlos. Hermosilla mostró cómo operaba la protección a políticos y la causa que lleva el Ministerio Público contra el exfiscal Manuel Guerra será importante para conocer más detalles al respecto. La situación cambió para los numerosos investigados.

En los últimos dos años los juicios y formalizaciones que se realizaron afectaron a todo el arco político:Daniel Jadue (PC), Miguel Aguilera (PS), Manuel Monsalve (PS), Catalina Pérez (FA), Daniel Andrade (FA), Carlos Contreras (FA), Luciano Rivas (RN), Raúl Torrealba (RN), Mauricio Ojeda (Republicanos), Cathy Barriga (UDI), Felipe Ward (UDI), Andrés Chadwick (UDI) y Luis Hermosilla, solo por nombrar algunos.

Varios de estos casos serán noticia este mes que recién comienza:

Caso Hermosilla. El lunes 13 de enero es la reformalización de Luis Hermosilla en el caso que lleva su nombre, al que le agregarán la causa de Parque Capital.

El lunes 13 de enero es la reformalización de Luis Hermosilla en el caso que lleva su nombre, al que le agregarán la causa de Parque Capital. Fin de investigación de caso Vitacura. En enero sería la audiencia de formalización del juicio oral contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Están negociando abreviados, me adelantaron en Fiscalía.

En enero sería la audiencia de formalización del juicio oral contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Están negociando abreviados, me adelantaron en Fiscalía. Daniel Jadue y sus Farmacias Populares. Este 23 de enero está fijada la reformalización del exalcalde de Recoleta.

Este 23 de enero está fijada la reformalización del exalcalde de Recoleta. La diputada detrás de los convenios. El 20 de enero resuelven el desafuero de la diputada Catalina Pérez para formalizarla. Pericias a su teléfono confirmaron que sabía de las irregularidades que cometían su expareja Daniel Andrade y Carlos Contreras en el caso Democracia Viva.

El 20 de enero resuelven el desafuero de la diputada Catalina Pérez para formalizarla. Pericias a su teléfono confirmaron que sabía de las irregularidades que cometían su expareja Daniel Andrade y Carlos Contreras en el caso Democracia Viva. Los traspasos millonarios de La Araucanía. En el caso Convenios, los ojos están puestos en La Araucanía y el rol del exgobernador Luciano Rivas y su equipo, donde se realizaron transferencias por $44 mil millones a fundaciones. El total de transferencias del caso Convenios fue de $77 mil millones. El viernes decretaron prisión preventiva al diputado Mauricio Ojeda (Ind-republicano).

En el caso Convenios, los ojos están puestos en La Araucanía y el rol del exgobernador Luciano Rivas y su equipo, donde se realizaron transferencias por $44 mil millones a fundaciones. El total de transferencias del caso Convenios fue de $77 mil millones. Lo del exalcalde de Algarrobo es el lunes. José Luis Yáñez comienza la audiencia de preparación de juicio el lunes por malversación de $1.160 millones. Fiscalía pidió 20 años de prisión efectiva para Yáñez.

José Luis Yáñez comienza la audiencia de preparación de juicio el lunes por malversación de $1.160 millones. Longueira y Enríquez-Ominami. En el caso del financiamiento ilegal de la política destapado el 2015, está en desarrollo el juicio contra los políticos Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami, que comenzó en febrero de 2024. Un fiscal vinculado al caso me dijo que “la defensa lo ha transformado en un circo”, buscando alargar el proceso para agotar a los intervinientes.

Récord de investigados por la Justicia. En el mundo político existe consenso respecto a que ha aumentado el escrutinio del trabajo político a nivel de Fiscalía, tribunales y medios de comunicación en los últimos tres años. El caso Hermosilla abrió una caja de Pandora que puso los ojos de la opinión publica en el Poder Judicial, revelando una red de tráfico de influencias que favoreció a políticos en el pasado y donde fue clave el exfiscal Manuel Guerra. Todo lo conocido recientemente dificultará mantener la opacidad en las causas que investigan a políticos y podría llevar a varios a cumplir penas tras las rejas.

2

MINISTRA JARA QUEDÓ PLOP CON SUS DIPUTADOS

Oficialismo dividido. La semana pasada contamos el total desconcierto que produjo el mensaje en redes sociales de Evelyn Matthei a los senadores opositores que llevan la negociación de la reforma de pensiones. Esta semana fue La Moneda y la ministra Jeannette Jara quedó plop con sus parlamentarios.

Total desconcierto.La ministra Jara (PC) tuvo que soportar la sacada de piso de un grupo de diputados del Partido Comunista liderados por el excandidato presidencial y exalcalde Daniel Jadue. El 30 de diciembre, Jadue salió, junto a cuatro diputados PC, exigiendo el retiro del proyecto de la reforma de pensiones. En el Ministerio del Trabajo me aclararon que “todavía no existe proyecto porque se está trabajando”.

Ministra Jara no se molesta. En la mañana de Año Nuevo, la ministra Jara apareció en un parque de la capital frente a la prensa, reconociendo posible responsabilidad por los dichos de Jadue: “Vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo y ojalá los podamos convencer”. El Partido Comunista firme detrás de la ministra Jara.

El 1 de enero el partido en masa, reunido en torno al “Caldillo de Congrio”, apoyó la reforma de pensiones. En este encuentro tradicional del PC con la prensa, el presidente Lautaro Carmona llamó al orden, “esta no es una convocatoria al recreo”, pidió sacar el tema de la reforma de pensiones de la discusión partidaria y agregó que había que pensar en los trabajadores: “Estamos representando al partido, que no está en está mesa y necesita nuestra atención”.

Diputados PS están más a la izquierda del PC. No sorprendió a La Moneda que, a poco de salir Daniel Jadue, apareciera el diputado socialista Marcos Ilabaca, secundado por la diputada Emilia Nuyado, llamando a rechazar la reforma de pensiones. Nadie se movió, porque fue el mismo Ilabaca el que el año pasado, encabezando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, intentó implementar un nuevo retiro de los fondos de pensiones. La inflación que provocaron dichos retiros no es tema para Ilabaca.

Lo que sí sorprendió fue la aparición del diputado socialista Daniel Manouchehri, muy cercano a La Moneda.Hombre del ministro Segpres Álvaro Elizalde, Manouchehri también realizó un llamado a decir NO a la reforma de pensiones: “No podemos haber llegado al Gobierno pidiendo NO+AFP para terminar con ‘más AFP’”. Manouchehri estaba lanzando su candidatura presidencial, me explicaron en el PS.

En la derecha sonríen con los espectáculos de Jadue, Ilabaca, Manouchehri y sus amigos. El fracaso de la reforma de pensiones por la falta de apoyo del oficialismo sería una gran noticia para la oposición, que aumentaría considerablemente las posibilidades de encabezar el próximo Gobierno. Un senador de oposición me ilustró el panorama diciéndome: “Nuestro lema sería ‘con la derecha sí’, si hay reforma de pensiones”.

Popularidad de los negociadores.El jueves apareció el resultado del “Monitor de liderazgos políticos” –que publicamos con Datavoz en El Mostrador mensualmente– y en diciembre destaca como “los mejor evaluados emergentes” justamente a cuatro de los negociadores de la reforma de pensiones: los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y el senador Rodrigo Galilea (RN).

3

EMBAJADOR J. GAZMURI DEJA MISIÓN DE VENEZUELA

Cambio de mando en Caracas cambia embajada de Chile. El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro jurará por tercera vez como presidente de Venezuela, en un evento que Cancillería considera “un punto de inflexión que obligará a tomar una decisión respecto a las relaciones con Caracas”, después que la representación diplomática fuera expulsada de Venezuela en julio pasado. Esto podría traducirse en el término de Jaime Gazmuri como embajador y la designación de un funcionario de menor rango para que realice tareas de esa misión desde Chile.

“En estricto rigor, no hay embajador, por la expulsión de todos los funcionarios de nuestra embajada en Caracas, solo cumplimos labores consulares para los chilenos residentes en ese país, aunque no hay corte de relaciones diplomáticas”, me explicaron en Cancillería.

Esa embajada quedaría a cargo de un oficial de menor rango. La idea sería nombrar un encargado de negocios u otro funcionario con rango de ministro consejero, para seguir realizando funciones consulares desde Santiago y relacionarse con el personal venezolano que todavía trabaja en las oficinas de Caracas atendiendo a chilenos residentes en ese país. Esto también ocurrió durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que dejó un encargado de negocios en Venezuela.

Decisión presidencial.Consulté esta situación al embajador Jaime Gazmuri y me señaló lo siguiente: “Dejo de ser embajador cuando el Presidente lo resuelva”. La posibilidad de su salida se produce después que la oposición criticara que mantuviera su sueldo de US$ 21.135. El nuevo funcionario a cargo de la delegación será de carrera y tendrá un sueldo menor que el de embajador.

Chile no reconoció triunfo. El Presidente Gabriel Boric desconoció el triunfo de Maduro la noche en que el régimen anunció la victoria y eso motivó la expulsión de la misión chilena en Caracas. Brasil, México y Colombia fueron menos categóricos e intentaron mediar en el conflicto. En La Moneda señalan que el Presidente Boric insistirá en sus críticas al régimen de Maduro.

La gran mayoría de las democracias del mundo no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro y la Fundación Carter –del recién fallecido expresidente estadounidense Jimmy Carter–, que ofició como único observador confiable de las elecciones, advirtió en su posterior informe que la ausencia de actas oficiales era “una grave violación” de los principios electorales.

Edmundo González –exiliado en España desde septiembre pasado, luego de obtener 73,2% de los votos– sale de gira. Ha trascendido que en los próximos días González comienza una gira que pretende finalizar en Caracas. El único Gobierno que confirmó públicamente la visita fue el de Argentina, donde lo recibirá el presidente Javier Milei este fin de semana. Entre los destinos también estarían Uruguay, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

Rumores de escala en Santiago.La semana pasada hubo rumores de que González también haría escala en Santiago para saludar al Presidente Boric y juntarse con representantes de la comunidad residente en el país. En Cancillería me dijeron que era poco probable: “No hemos tenido una notificación oficial y, si así fuera, ya habríamos recibido una comunicación al respecto”. El viernes el diario El País de España publicó que Chile era otro destino.

El régimen de Maduro ofreció el jueves una recompensa de US$ 100 mil a quien colabore en la captura de Edmundo González.

4

TRES PREGUNTAS A VÍCTOR MALDONADO SOBRE LA DC

El sociólogo y analista político Víctor Maldonado es uno de los cerebros que tiene la disminuida Democracia Cristiana (DC), en momentos en que el centro ha vuelto a tener presencia, luego de las elecciones municipales de octubre pasado.

Experto electoral y exsecretario general de la DC, que ha ocupado importantes puestos en gobiernos de la Concertación y en el segundo mandato de Michelle Bachelet, Maldonado explica en esta entrevista hacia dónde van su partido y el centro.

-¿Qué va a pasar con la DC?

-La DC va a elección de un candidato presidencial para participar de una primaria de la centroizquierda; será también un integrante del pacto parlamentario que se expresará en las listas que se estimen necesarias; aportará a las ideas que deben guiar el próximo Gobierno, uniendo equidad con desarrollo y seguridad con crecimiento. Espero que eso se refleje en una política de acuerdos transversales que no se detengan durante el período de campaña, porque, de otro modo, la democracia no se va a fortalecer. En eso la DC debe ser un actor.

-En la segunda vuelta de gobernadores regionales ganaron dos ex-DC, en la Región Metropolitana (Claudio Orrego) y La Araucanía (René Saffirio). ¿Por qué la DC no logra capitalizar esos triunfos de centro?

-Durante un período largo, lo que ha predominado en política es la diáspora y eso se expresó con mucha fuerza en la falange. Ahora la corriente va hacia la moderación y los acuerdos. Puede que no todas las expresiones tengan cabida en un solo partido, pero federar esfuerzos de confluencia es una necesidad en la centroizquierda. Todos tienen que estar disponibles para eso.

-¿Cómo ha sido la relación DC con el Gobierno del Presidente Boric?

-La relación ha sido buena y, probablemente, la DC haya sido uno de los partidos que más ha colaborado con sus votos para sacar iniciativas gubernamentales de gran importancia. Las opiniones críticas son parte de lo que se espera del PDC en aquello en que no hemos tenido coincidencias. Ambas cosas son compatibles.

La DC no ha sido parte del Gobierno de Boric, pero también debe ser parte de la alternativa que la centroizquierda ofrezca al país, aportando con una línea central de gobierno que, sin ambigüedades, responda a las necesidades y anhelos de la ciudadanía.

Los contornos del agua en revista Santiago

La edición #23 de la revista Santiago está dedicada al elemento vital. “Trata del agua porque somos agua. El primer contacto que tenemos, antes de nacer, es con lo líquido y luego el agua está indisociablemente unida a la vida humana. Por lo mismo, es importante reflexionar sobre ella desde la filosofía, la literatura y la ciencia, más aún ahora que es un recurso escaso”, señala Álvaro Matus editor de la revista.

En sus páginas, el escritor Guillermo Parvex, autor de Un veterano de tres guerras y Soldado por circunstancia, entre otros exitosos libros, relata cómo el Ejército, durante la Guerra del Pacífico, tuvo que ingeniárselas para abastecerse de agua, incorporando cantimploras, desalinizando, creando estaciones de hidratación en el desierto y conquistando grandes pozos. El escritor Patricio Tapia selecciona cinco libros que abarcan desde los orígenes de las civilizaciones más antiguas hasta el peligro que significa el calentamiento global; y el periodista y editor Pedro Pablo Guerrero escribe sobre el último libro del historiador de los océanos y la humanidad, David Abulafia, Un mar sin límites. Además, se incluye una entrevista al escritor británico Philip Hoare, destacado cronista del mar, autor de Leviatán o la ballena y textos de Catalina Porzio, Rosabetty Muñoz y Ana Pizarro.

Fuera del agua, destaca una entrevista realizada por el poeta y editor Matías Rivas a Yanko González, quién recientemente publicó Torpedos, un libro en el que se conjugan literatura y artes visuales, porque contiene objetos, collages y un conjunto de poemas; una entrevista a Ottessa Moshfegh (Boston, 1981), autora de Mi año de descanso y relajación y Nostalgia de otro mundo; y un perfil de George Febres, artista ecuatoriano que triunfó en Nueva Orleans en la década de los 70’, escrito por Gabriela Alemán.

Visita el sitio web de la revista Santiago aquí. Para conocer los puntos de venta de la publicación ingresa acá.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

La silenciosa salida del exsupremo Lamberto Cisternas del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La aparición de un llamado a concurso para ocupar el cargo de “Jefe del Departamento de Estudios, Biblioteca, Comunicaciones y Protocolo”, publicado el 15 de diciembre pasado, fue la manera en que el ámbito político supo de la salida de Cisternas de esa institución.

El exsupremo llevaba poco más de un año como director de Estudios. Su salida ocurre en medio de la polémica generada en el Poder Judicial y en el mundo político por los chats del penalista Luis Hermosilla, donde el exministro Cisternas y su hijo, Gonzalo Cisternas, salieron mencionados en repetidas oportunidades.

Su salida ocurre en medio de la polémica generada en el Poder Judicial y en el mundo político por los chats del penalista Luis Hermosilla, donde el exministro Cisternas y su hijo, Gonzalo Cisternas, salieron mencionados en repetidas oportunidades. Lamberto Cisternas dejó la Corte Suprema en abril de 2020 y comenzó el ejercicio privado de la profesión, principalmente en el ámbito académico, como profesor en la Universidad Católica, la Academia Judicial y la Escuela de la Policía de Investigaciones.

y comenzó el ejercicio privado de la profesión, principalmente en el ámbito académico, como profesor en la Universidad Católica, la Academia Judicial y la Escuela de la Policía de Investigaciones. Compleja situación del Tricel. Hasta octubre pasado, el presidente del Tricel era el exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. La acusación constitucional en su contra lo sacó del Poder Judicial y dejó sin presidente al Tricel. A fines de octubre asumió dicho cargo el supremo Arturo Prado.

Hasta octubre pasado, el presidente del Tricel era el exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. La acusación constitucional en su contra lo sacó del Poder Judicial y dejó sin presidente al Tricel. Lamberto Cisternas llegó al Tricel cuando presidía esa institución el ministro Ricardo Blanco, actualmente presidente de la Corte Suprema.

Definitivo. Lautaro Carmona logró acuerdo con disidencia para mantenerse a la cabeza del Partido Comunista (PC). Con el fin de año terminaron las especulaciones respecto a la permanencia de la mesa que lidera Carmona y que tiene como secretaria general a Bárbara Figueroa.

Miembros de la disidencia encabezada por Camila Vallejo, Karol Cariola, Marcos Barraza, Jeannette Jara, Irací Hassler –entre otros– , me reconocieron esta semana que apoyarán la continuidad de Carmona como presidente del partido.

, En +Políticacomentamos que habría sido inédito que Carmona no continuara conduciendo el PC. La única oportunidad en que el sucesor de un presidente del partido que muere en ejercicio no continuó fue en el caso de Volodia Teitelboim, tras la muerte de Gladys Marín el 2005. En esa ocasión, hubo un acuerdo en la mesa para que Teitelboim condujera la transición que terminó con Guillermo Teillier a la cabeza del PC.

La única oportunidad en que el sucesor de un presidente del partido que muere en ejercicio no continuó fue en el caso de Volodia Teitelboim, tras la muerte de Gladys Marín el 2005. En esa ocasión, hubo un acuerdo en la mesa para que Teitelboim condujera la transición que terminó con Guillermo Teillier a la cabeza del PC. Quiebre con Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta era uno de los principales aliados de Carmona, que apoyó sin reparos acompañar a Jadue en su etapa de formalización en tribunales, junto a un numeroso grupo de militantes.

“38 Londres Street: On Pinochet in England and a nazi in Patagonia” (Orion, 2025, 480 págs.) de Philippe Sands. Nuevo libro sobre Augusto Pinochet que, ya en su título, vincula el centro de tortura que había en calle Londres 38 de Santiago, en dictadura, con la detención de Pinochet en Londres y su relación con el exalto oficial de las SS Walter Rauff, que vivió en total anonimato en Punta Arenas vendiendo centolla.

Walter Rauff fue responsable de la muerte de 97 mil judíos durante el régimen nazi . En 1962 el Gobierno alemán pidió su extradición, pero la Corte Suprema chilena la negó por prescripción de los delitos y el exoficial murió en Punta Arenas.

. En 1962 el Gobierno alemán pidió su extradición, pero la Corte Suprema chilena la negó por prescripción de los delitos y el exoficial murió en Punta Arenas. El colega Carlos Basso publicó en El Mostrador una reseña en agosto de 2023 sobre el libro que estaba –en ese momento– escribiendo el abogado y autor británico-francés Philippe Sands, donde sugiere una nueva red de personajes detrás del dictador chileno.

una reseña en agosto de 2023 sobre el libro que estaba –en ese momento– Basso entrevistó en esa reseña a Sands, quien le advirtió el 2023:“No puedo adelantar mucho de lo que viene en el libro, pero sí puedo decir esto: ellos se conocían. Se conocían muy bien y Pinochet, en efecto, fue quien llevó a Rauff a Chile (desde Ecuador) y el contacto continuó por los siguientes 30 años hasta que Rauff murió”. La publicación este año del libro de Sands permitirá conocer más detalles de esa relación.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 06 de enero:

Cambio de mando de gobernadores regionales.

Cámara vota la solicitud de interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Comisión investigadora de la Cámara en caso Monsalve sesiona en el ex Congreso de Santiago y recibe a directivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Comisión investigadora de la Cámara por Fundación ProCultura recibe al jefe de asesores del Presidente de la República, Miguel Crispi Serrano.

Martes 07 de enero:

Exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declara ante el Ministerio Público.

Miércoles 08 de enero:

Presidente Gabriel Boric viaja a la Región del Biobío hasta el viernes 10 de enero.

Audiencia de formalización de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital.

Jueves 09 de enero:

Reunión de secretarios generales de los partidos oficialistas.

Viernes 10 de enero:

XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista.

Nicolás Maduro asume un nuevo mandato como presidente de Venezuela.

Sábado 11 de enero:

Consejo General de RN para definir a su carta presidencial.

Domingo 12 de enero:

Comisión para la Paz y el Entendimiento entrega propuesta al Presidente Gabriel Boric.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Todos quieren hablar con Jeannette Jara. La ministra del Trabajo negocia la reforma de pensiones y tiene audiencias, no muchas mensualmente, pero varias relevantes. Revisamos en la Plataforma Ley del Lobby las siete registradas, que sostuvo en los últimos dos meses. Las reuniones son variopintas y transversales e incluyen todos los sectores del mundo político y privado.

Asociación de Aseguradores de Chile AG . Delegación encabezada por Alejandro Alzérreca, para presentar su “propuesta de los aseguradores para la reforma previsional”.

. Delegación encabezada por Alejandro Alzérreca, para presentar su “propuesta de los aseguradores para la reforma previsional”. Bancada del Frente Amplio. La presidenta del FA, Constanza Martínez, encabezó la delegación de seis diputados de ese partido que pidieron reunión para hablar de “reforma de pensiones”.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, encabezó la delegación de seis diputados de ese partido que pidieron reunión para hablar de “reforma de pensiones”. Exministro del Interior Jorge Burgos , en representación de la Asociación de Mutualidades.

, en representación de la Asociación de Mutualidades. Katia Trusich de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, abogada y directora de empresas que es esposa del exdiputado y exsubsecretario del Interior Felipe Harboe. La reunión fue para conversar sobre la “ley que modifica el Código del Trabajo y está en discusión en la Cámara en relación a regulación de horario laboral en el comercio y feriados”.

8

RECOMENDACIÓN: ÚLTIMAS ENTREVISTAS DE JORGE LANATA

En dos de sus últimas entrevistas, el periodista Jorge Lanata, fallecido hace unos días, dibujó un sombrío panorama para Argentina. Lanata fue uno de los periodistas más importantes de ese país, que tuvo un rol clave en condenar la corrupción durante la larga administración de los Kirchner. Esto le valió el odio del peronismo de izquierda, que usó los peores calificativos para mencionarlo el día de su muerte.

La relevancia e importancia de Jorge Lanata es indiscutible, fundó y dirigió el diario Página/12, entre otros medios de prensa argentinos, además de colaborar con numerosos diarios y revistas. Tuvo exitosos programas de radio y televisión hasta su último día, donde siempre opinó sin medias tintas sobre lo que estaba ocurriendo en su país.

fundó y dirigió el diario Página/12, entre otros medios de prensa argentinos, además de colaborar con numerosos diarios y revistas. Tuvo exitosos programas de radio y televisión hasta su último día, donde siempre opinó sin medias tintas sobre lo que estaba ocurriendo en su país. Encontré una entrevista en Crónica TV del 7 de junio, donde Lanata dibuja un panorama muy pesimista para Argentina, donde dice –entre otras cosas– que la pobreza podría llegar al 80% y el 20% restante sería un grupo de privilegiados.

Recomiendo también una larga entrevista del 8 de junio, que le hizo Nelson Castro en su programa “El Corresponsal”, donde Lanata revisa en detalle lo que está pasando en la política de su país.

Seis meses hospitalizado. Lanata murió el 30 de diciembre pasado, internado en el Hospital Italiano, al que llegó el 14 de junio de 2024. Estas entrevistas que recomiendo fueron siete días antes de su hospitalización.

Presentado por:

NOTA DE LA REDACCIÓN REFERIDA AL ARTÍCULO “EL CASO DE LA JUEZA DEL CAFÉ CON GALLETITAS”: En lo relativo a las acciones de cautela de garantías ejercidas por parte de los abogados Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso, respecto del acceso otorgado al ente persecutor a los correos electrónicos, que según se hace referencia erróneamente en la nota, pertenecerían a la jueza Laura Assef (tal como ya se aclaró en una Carta al Director enviada oportunamente por el Sr. Zaliasnik), estas no tenían relación con los de propiedad de la mentada jueza, sino con los de los abogados y abogada de la defensa Sra. Bárbara Yévenes.

Hasta aquí el +Política de esta primera semana de 2025. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.