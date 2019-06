Un verdadero quiebre interno se produjo en la selección chilena femenina, después del Mundial de Francia 2019.

Luego de las críticas de la portera y capitana, Christiane Endler, quien emplazó al DT José Letelier diciendo que se "debió haber dado la oportunidad a más jugadoras de jugar y no a las que estuvieron siempre", se sumó la delantera María José Rojas.

"No estábamos conformes con algunos cambios, no se aprovechó al plantel, se enfocaron mucho en unas pocas jugadoras (...) es un descontento de grupo", sostuvo la jugadora del Slavia Praga de República Checa, en conversación con CDF.

Rojas criticó al técnico por "no hacer cambios o esperar hasta el minuto 86 para hacerlos". "Ni siquiera Estados Unidos hace eso. Estábamos muy cansadas y eso se notó", indicó.

"No fue profesional, y en lo personal nunca tuve respuesta de por qué estuve en la banca, siempre escuché temas positivos del cuerpo técnico, que me decía que era de las que mejor entrenaban. Es frustrante no saber por qué si lo hacía tan bien no estaba jugando", agregó.

"Es el momento de hacer un cambio. Creo que el proceso del "profe" Letelier ya terminó, nosotras como grupo necesitamos mejorar en otros aspectos para llegar al alto nivel", cerró.