Es un partido de noventa minutos, no hay mañana, no es la fase de grupos, es todo o nada. Pero esto no cambia nada en la preparación, cambia el abordaje estratégico", señaló Queiroz en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians.

El estratega sostuvo que "los cuartos de final son finales anticipadas por la ilusión, la técnica y la calidad de jugadores. Todos los partidos son finales y este es un partido diferente porque no puede haber prórroga, si hay empate vamos directo a los penales".

El entrenador también tuvo palabras para el rival de turno, consciente de que el equipo de Reinaldo Rueda viene de ganar las últimas dos ediciones de la Copa América.

"Chile tiene mucha historia, tradición en ganar y lo vienen haciendo bien en los últimos años. Son los campeones y favoritos también para ganar esta Copa América como Uruguay, Argentina o Brasil".



Ambos elencos se vuelven a encontrar en esta competición luego de la semifinal de la Copa Centenario, en la que Chile ganó por 2 a 0 con goles de José Pedro Fuenzalida y Charles Aránguiz.