Endler reprueba actuación de Arias en la Copa América: "Comete muchos errores en la toma de decisiones"

Las críticas hacia el portero de la selección chilena, Gabriel Arias, continúan luego del error en el segundo gol de los peruanos en las semifinales de la Copa América. La portera y capitana de La Roja femenina Christiane Endler se sumó a los cuestionamientos contra el desempeño del guardameta de Racing Club de Avellaneda en el certamen continental.

“Está claro el error que cometió en el segundo gol contra Perú. Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. El de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer…dejar el arco vacío”, señaló la portera del Paris Saint-Germain de Francia en entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

“En el primer gol, creo que también su ubicación no era buena”, agregó Endler.

“Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno su desempeño", sostuvo.