Los chilenos ya conocen sus rivales: electrizantes cruces dejó el sorteo de octavos de final de la Champions League

La Uefa dio a conocer los resultados del sorteo de los cruces por los octavos de final de la Champions League. Ante a esto, los dos chilenos que se encuentran en competencia tuvieron una dispar suerte en los duelos que se jugarán en febrero próximo. El Barcelona de Arturo Vidal se enfrentará ante el Napoli de Italia, asumiendo el favoritismo de la llave. Mientras que el Manchester City de Claudio Bravo deberá competir contra el máximo ganador de la competición y siempre favorito, el Real Madrid.

Otros de los duelos que llamó la atención en el sorteo fue el duelo entre el actual campeón, Liverpool vs el siempre complicado, Atlético Madrid. Por otra parte, el PSG enfrentará al Borussia Dortmund y el Bayern Munich al Chelsea.

Los otros encuentros serán entre la Juventus vs Lyon, Atalanta vs Valencia y Tottenham vs Leipzig.

La Uefa además entregó los cruces de la ronda de 32 mejores de la Europa League, competencia donde participarán Alexis Sánchez y Charles Aránguiz. El cuadro de Inter de Milán, donde milita el “Niño Maravilla”, deberá medirse ante el Ludogorets. Mientras que el conjunto del “Príncipe”, el Bayer Leverkusen, enfrentará al Porto.