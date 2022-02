Baja sensible para La Roja: DT del Blackburn no asegura fecha de regreso para Ben Brereton tras su lesión

Cada vez falta menos para la última doble fecha de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, donde Chile enfrentará a Brasil (visitante) y a Uruguay (local) para obtener el cupo mundialista. Es por esto que se espera que estén todos los jugadores en buen momento para lograr la tan anhelada clasificación. Aunque desde Inglaterra no llegan buenas noticias.

El entrenador de Ben Brereton en el Blackurn Rovers (segunda división), Tony Mowbray, informó sobre el estado de la lesión que aqueja al delantero nacional.

También te podría interesar:

“Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos (…) ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas? No sé”, indicó Mowbray en conferencia de prensa.

Además, fue enfático en no acelerar su recuperación: “No deberíamos ponerle un plazo, volverá cuando esté listo”, puntualizó.

También aseguró que no podrá contar con el jugador por el momento, pero espera tenerlo a fin de temporada. “Por el momento, no estará disponible por al menos unas semanas”, añadió.

Sobre los partidos clasificatorios frente a Brasil y Uruguay, Mowbay fue claro al señalar que es muy probable que Brereton no pueda decir presente en dichos encuentros, aunque dejó la duda: “Pero todos se recuperan a diferentes velocidades”, concluyó.

Cabe recordar que el delantero se lesionó la semana pasada cuando sufrió un golpe en el tobillo frente al West Bromwich, obligándolo a dejar el campo de juego.

La Roja debe enfrentar a Brasil en el Arena Fontenova de Salvador de Bahía el próximo 26 de marzo, mientras que tres días más tardes recibirá a Uruguay (sede por confirmar) por el cupo a Qatar 2022.