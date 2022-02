El mundo del fútbol también se manifestó sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

La invasión a Ucrania por parte del ejército Ruso ha provocado ciento de reacciones alrededor del mundo. El fútbol tampoco se quedó atrás sobre este conflicto y en cientos de encuentros en Europa se han mostrado distintas manifestaciones en contra de la guerra.

En el encuentro entre el Olympiakos (Grecia) y el Atalanta (Italia) por los dieciseisavos de final de la Europa League se dio una situación particular. El mediocampista ucraniano, Ruslan Malinovskyi, anotó dos goles en el triunfo de los italianos por tres tantos a cero en su visita al estadio Georgios Karaiskáki de Grecia.

Al momento de realizar el primer gol, el futbolista se levantó su camiseta y mostró ante las cámaras una otra polera con la siguiente leyenda: "No war in Ukraine" / "No a la guerra en Ucrania", mientras ponía sus manos en posición de favor.

Ruslan Malinovskyi metió un doblete para Atalanta y no se olvidó de su país 🇺🇦 🙏🏼 “No a la guerra en Ucrania” pic.twitter.com/rcPl1OMpDC — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 24, 2022

También te podría interesar:

En el triunfo del Barcelona ante el Napoli de visita en el estadio Diego Armando Maradona, por los dieciseisavos de final de la Europa League. Ambos elencos salieron a la cancha con un cartel que decía: "Stop War"/ "Paren la Guerra".

El mensaje de los jugadores de Napoli y Barcelona por el conflicto entre Rusia y Ucrania. #UELxESPN | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/hOXJK310gU — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2022

También por la Europa League, hinchas del Real Betis de Manuel Pellegrini se manifestaron en la previa del encuentro que los enfrentó al Zenit de San Petersburgo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Arenga del Abuelo (@arengadelabuelo)

En tanto, en la UEFA Conference League, los hinchas del F.K. Bodø/Glimt de Noruega asistieron al encuentro contra el Celtic de Escocia con banderas ucranianas en apoyo a dicho país.

Los fanáticos de Bodo/Glimt sostienen banderas de Ucrania 🇺🇦 durante su partido de Europa League contra el Celtic. pic.twitter.com/AViGnIbKp4 — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) February 24, 2022

Esto se suma al llamado de los futbolistas brasileños que juegan en Ucrania para que los ayuden a salir del país.