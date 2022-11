Sortean los octavos de final de la Champions League: destacan los duelos del PSG contra Bayern Munich y la repetición de la última final entre Liverpool y Real Madrid

El Real Madrid, vigente campeón de la máxima competición europea, se enfrentará de nuevo al Liverpool de la Premier League inglesa en los octavos de final de la Liga de Campeones, repitiendo el choque de la final de la temporada pasada, mientras que el París Saint Germain se enfrentará al Bayern de Múnich, campeón alemán.

El Madrid superó al Liverpool en una tensa final en mayo gracias a un gol de Vinicius Junior.

Los dos equipos, emparejados en el sorteo del lunes en la ciudad suiza de Suiza, también se vieron las caras en la final de 2017-18, que también ganó el equipo español.

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos contra el Liverpool en la Liga de Campeones —cinco victorias y un empate—, ganando las dos finales y avanzando en su única eliminatoria —3-1 y 0-0 en los cuartos de final de la temporada 2020-21— en estos seis enfrentamientos.

El choque entre Bayern y el PSG, dos de los favoritos antes del torneo, supondrá la eliminación de uno de los dos, en una temporada que podría ser la última oportunidad para que Lionel Messi, el veterano delantero del PSG, añada un trofeo de Champions a sus cuatro coronas ganadas con el Barcelona.

Dos equipos de la Premier League inglesa, el Tottenham Hotspur y el Chelsea, tendrán duros compromisos a pesar de haber ganado sus grupos, enfrentándose al campeón de la Serie A, el AC Milán, y al Borussia Dortmund de la Bundesliga, respectivamente.

El vigente campeón de la Premier League, el Manchester City, invicto en la fase de grupos en su intento de conquistar la máxima competición europea por primera vez en su historia, se enfrentará al RB Leipzig alemán.

Los aficionados tendrán que esperar un poco para la siguiente ronda de la competición de esta temporada, ya que los partidos de ida se celebrarán el 14 y 15 de febrero y el 21 y 22 de febrero, y los de vuelta el 7 y 8 de marzo y el 14 y 15 de marzo.

*El equipo mencionado en primer lugar acogerá el partido de ida

Bring it on! 👊







Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022