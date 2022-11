Irán amenaza a las familias de sus jugadores en Qatar 2022 "si no se comportan"

El Gobierno de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 con "el encarcelamiento o la tortura" si los jugadores de la selección "no se comportan" debidamente en el partido que hoy juegan contra la selección de Estados Unidos, informó la cadena CNN.

Tras la negativa de los jugadores iraníes a cantar el himno nacional en su primer partido contra Inglaterra, el 21 de noviembre, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), aseguró a la cadena estadounidense una fuente relacionada con la seguridad del campeonato.

Según las fuentes, las autoridades iraníes advirtieron a los jugadores que sus familias se enfrentarían a situaciones de “violencia y tortura” si no cantaban el himno nacional o si se unían a alguna protesta política contra el régimen de Teherán.

En el segundo partido de la selección iraní, el 25 de noviembre, en el que ganó 2-0 al combinado de Gales, los jugadores sí cantaron el himno al comienzo del encuentro, según se pudo comprobar por las imágenes de televisión.

La fuente consultada por la CNN, que monitorea de cerca a las agencias de seguridad de Irán que operan en Catar durante la Copa del Mundo, dijo que decenas de oficiales del CGRI habían sido reclutados para controlar a los jugadores iraníes, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros.

“Hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Catar recopilando información y monitoreando a los jugadores”, insistió la cadena.

Carlos Queiroz, el entrenador portugués de la selección nacional de Irán, se reunió por separado con los oficiales del CGRI después de que se hubieran trasladado las amenazas a los jugadores iraníes y a sus familias, dijo la fuente.

Y, según el medio estadounidense, Queiroz ha dicho a los futbolistas iraníes que pueden protestar en la Copa del Mundo, pero solo dentro de las normas de la FIFA.

La CNN también asegura que “en el último partido contra Gales, el régimen (de los ayatolá) envió a cientos de actores para crear una falsa sensación de apoyo a la selección. Para el próximo partido contra Estados Unidos, el régimen planea aumentar significativamente el número de actores presentes en el estadio”, dijo la fuente.

The families of Iran’s World Cup soccer team have been threatened with imprisonment and torture if the players fail to “behave” ahead of the match against the USA on Tuesday, a source involved in the security of the games tells @kileycnn







— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 28, 2022