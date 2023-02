Christiane Endler deja en duda su continuidad en La Roja femenina tras eliminación ante Haití

La arquera nacional, Christiane Endler, dejó en duda su continuidad en la selección chilena femenina tras caer ante Haití por 2-1 en el repechaje mundialista y quedar sin chances de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2022.

La portera del Olympique de Lyon criticó el proceso al señalar que "lamentablemente no lo logramos. Dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo la oportunidad y la hizo".

Al ser consultada sobre su continuidad en La Roja Femenina, Endler dijo: "Puede ser, uno nunca sabe. Hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que seguirá la Selección. Ahí tomaré la decisión si sigo o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil".

Video vía Twitter: @valeboetto