Boric apunta a doble desafío deportivo: Panamericanos 2023 y búsqueda de ser sede del Mundial 2030

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los hitos que van a marcar este año 2023 y que a su juicio dejarán una huella en nuestra historia reciente: la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.

“Si me preguntan cuál es el arma más letal contra la delincuencia que hoy se enseñorea en comunas y barrios de nuestras ciudades, no me cabe duda cuál es la respuesta: el deporte, a lo largo de todas las etapas de la vida”, declaró el Mandatario, durante la segunda cuenta pública de su gobierno ante el Congreso Nacional.

El jefe de Estado destacó que Chile ganó la organización de los juegos. “Se trata del evento deportivo más importante desarrollado en Chile desde el Mundial de 1962”, dijo, y agregó que “no es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia”.

Durante su discurso ante parlamentarios y autoridades, el Presidente Boric mencionó que esperan la participación de 41 delegaciones panamericanas y 33 parapanamericanas, con más de 8.000 deportistas compitiendo en 60 disciplinas panamericanas y 18 parapanamericanas. Subrayó que el evento se llevará a cabo en Santiago y las regiones de Bío Bío, Valparaíso y O’Higgins, convirtiéndolas en la sede de la gran fiesta deportiva del continente y una de las más relevantes del mundo.

El Mandatario expresó su confianza en que Santiago 2023 dejará recuerdos inolvidables, pero también un valioso legado deportivo, social, urbano y ambiental. En ese sentido, mencionó la construcción del parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional y la edificación de 1.355 viviendas sociales en Cerrillos, junto con otras obras de infraestructura deportiva que beneficiarán tanto a los atletas como a la comunidad.

“Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de probar ante el mundo entero que somos un país que cuando trabaja unido, es capaz de conseguir resultados que parecían imposibles. En Santiago 2023 está en juego el prestigio de Chile, no de un gobierno o un presidente, y es por ello que todas sus instituciones están comprometidas con su éxito”.

“La calidad con que cumpliremos con la organización de los Juegos será un paso más en el camino que nos llevará a convertirnos en sede del Mundial de Fútbol 2030, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, a ser sede”, comentó desde el Congreso Nacional. “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo”, sentenció.

