Papelón de la ANFP de Milad: FIFA excluye a Chile y otorga Mundial a Argentina, Uruguay y Paraguay

Un verdadero mazazo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que comanda el cuestionado Pablo Milad, fue el que entregó esta jornada la FIFA, ya que ratificó que el Mundial del año 2030 se realizará en Sudamérica, con 3 de las 4 sedes que lanzaron su candidatura: Argentina, Uruguay y Paraguay.

La noticia fue confirmada por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien mediante un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) señaló que el Mundial de 2030 tendrá tres partidos inaugurales, los que se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Se excluye a Chile y no se habla de la organización de la Copa del Mundo, solo de tres encuentros.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Tras la publicación, el propio presidente de la Conmebol dio una conferencia de prensa en la que explico con algunos detalles la medida. “El fútbol unió tres continentes, seis países. Es un hecho histórico. Estamos sumamente felices”, sostuvo.

Según fue explicando el paraguayo, la Copa Mundial del centenario se disputará en su mayoría en España, Portugal y Marruecos -la otra sede que competía- y que ya “fue aprobado por el Concejo de la FIFA”. Solo los encuentros inaugurales serán en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Al ser consultado por la exclusión de Chile, señaló que “originalmente se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla”.

“Es una decisión que toma FIFA, no nosotros, nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes”, agregó.

Minutos más tarde, el presidente de Conmebol tuiteo una foto con los presidentes de las federaciones de fútbol de los países que recibirán estos partidos inaugurales.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

El mazazo para la ANFP

Tras la revelación de la noticia, en Quilín se activaron las alarmas para salir a apagar este nuevo incendio que complica a la administración Milad. De hecho, el dirigente chileno tenía confianza de que Chile podría volver a recibir la cita planetaria de fútbol tras el Mundial de 1962.

Para acrecentar esta esperanza nacional, la misma ANFP destacaba el rol protagónico que tomó Chile en la candidatura y la actualidad del país, mejor ubicado internacionalmente en otras materias ajenas al fútbol, por lo que entregaba seguridad jurídica su sola presencia, destacaban.

En ese sentido, para este mes estaba previsto que se desarrollara una reunión entre los referentes de las cuatro federaciones que compartían la candidatura, aprovechando la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se desarrollarán en Chile en semanas. El lugar elegido era La Moneda e iba a contar con la participación del Presidente Gabriel Boric.

A la fecha de esta publicación, la ANFP aún no emite su versión ya que no figuraba en sus planes que serían excluidos.

Mundial itinerante

La otra sorpresa que entregó la FIFA fue que el Mundial del 2030 será itinerante. O al menos eso se desprende de las declaraciones del mismo Domínguez, quien dijo que los partidos inaugurales serían acá.

Según conocedores, se trata de un gesto simbólico y que por eso parte en Sudamérica. Pero posteriormente, el Mundial se trasladará a Europa, donde España, Portugal y Marruecos también pugnaban con fuerza por la posibilidad de albergarlo.