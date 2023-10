“Con el nombre de Chile no se juega”: Presidente Boric reacciona sobre marginación de Mundial 2030

La marginación por parte de FIFA hacia nuestro país de la realización del Mundial de 2030 tuvo reacciones hasta del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien se mostró afectado por lo decidido por el ente rector del fútbol mundial.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmo en conferencia de prensa que la Copa del Mundo de 2030 se realizará en seis países: Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. Quedando Chile fuera de esa lista.

Sin embargo, los países sudamericanos solo recibirán tres partidos inaugurales. El resto del torneo de disputará en suelo europeo y africano. Una medida que discrepa del plan original de Chile, el que se unió para organizar de forma conjunta a argentinos, paraguayos y uruguayos el Mundial del centenario.

Reacción de Boric

El Mandatario al enterarse de la noticia, se comunicó con su par argentino, Alberto Fernández, para recabar los antecedentes acerca de la decisión de FIFA.

“Esto no es una decisión que sea en la que el Gobierno haya pecado en algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”, indicó tras llegar a Coquimbo.

Finalmente, señaló “lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”.

Pizarro y Mayne-Nicholls

Tanto el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, como el director ejecutivo de Santiago 2030, Harold Mayne-Nicholls, lamentaron la noticia y calificaron como desilusionante la decisión de FIFA.

“Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”, acotó Pizarro.

Por otro lado, Mayne-Nicholls indicó que “voy a repetir lo que dijo el ministro Pizarro, es desilusionante. No tengo más información, no estoy involucrado en nada del Mundial ni con la ANFP y lo digo como un hincha más, desilusiona que por ahora el Mundial no esté viniendo a Chile. Ojalá esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos, sería espectacular”.