Juegos Panamericanos: Mayne-Nicholls anuncia acciones legales por uso de logo en campaña política

El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls aseguró que habrán acciones legales luego de que se hiciera conocido un video que utiliza el logo de Santiago 2023 -evento que comprende los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos-, para hacer campaña por la opción “A favor” de la propuesta de Constitución que se someterá a plebiscito oblogatorio el próximo 17 de diciembre.

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que “ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las querellas y demandas que correspondan”.

“La imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando”, complementó, para agregar que “no lo vamos a dejar pasar: hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos”.

Respecto a la organización del evento deportivo, que es el más grande que ha albergado Chile desde el Mundial de fútbol de 1962, Mayne-Nicholls sostuvo que “ha salido todo de acuerdo a lo planificado. Eso nos tiene muy satisfechos y tranquilos, evidentemente esperando que los deportistas también lo estén disfrutando”.

En la misma línea, añadió que “estamos muy contentos con lo que ha pasado, y cómo vamos avanzando en todo. La respuesta del público ha sido de muy buena manera y hemos superado con creces las expectativas a esta altura de las ventas de entradas”.

En cuanto al registro, en este se muestran videos de distintas personas realizando asaltos, peleas callejeras, e imágenes asociadas a figuras políticas como Catalina Pérez junto a Daniel Andrade, y el Presidente Gabriel Boric. Esto, acompañándolas de etiquetas a las distintas disciplinas deportivas que forman parte de los Panamericanos.

“Hoy me llegó un nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen”, agregó Mayne-Nicholls.