Martina Weil pide perdón a Cardoch y Castillo tras denuncia por relevos 4x400m de Santiago 2023

La medallista de oro en Santiago 2023, Martina Weil, habló este miércoles acerca de la denuncia que realizaron sus compañeras de atletismo, Poulette Cardoch y Berdine Castillo sobre lo que se vivió momentos previos a la posta 4×400 metros en los Juegos Panamericanos.

Las deportistas denunciaron que fueron bajadas de la prueba, en reemplazo de otras atletas que tenían menores tiempos que ellas. Cardoch fue quien expuso la situación en primer lugar y luego Castillo se unió, indicando “presiones e insultos” por parte de familiares de las otras miembros contra ellas. Incluso, se acusa a la madre de Weil, Ximena Restrepo como una de las personas que ejerció presión.

Ambos comunicados fueron subidos a Instagram y fueron rápidamente viralizados en las redes sociales.

El perdón de Weil

Mediante Instagram, Martina Weil, se refirió al tema pidiendo perdón a sus compañeras por sentir que el proceso no fue transparente. Además, señaló sentirse “apenada por la situación”. “Demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”, escribió en el post que acompaña el video.

Aclaró que la decisión fue tomada por la Federación Atlética de Chile sin contar con las deportistas y fueron obligadas a firmar un documento que les prohibía criticar cualquier decisión tomada por el organismo.

También sostuvo que le pareció raro que muchas personas ajenas a la competencia se hayan agolparan en la pista de entrenamiento, lo que generó peleas y discusiones.

Presencia de Restrepo

Acerca de la acusación de Castillo sobre la presencia de Ximena Restrepo, madre de Weil, en la pista de entrenamiento para criticar su regreso a la competencia, la medallista de oro en los 400 metros indicó que ella estaba presente como su entrenadora.

Weil señaló que desconoce que le dijo su madre a Berdine Castillo, puesto que momentos antes, Restrepo le indicó que se concentrara en la competencia, por lo que no pudo escuchar lo que sucedió.

“No fui la mejor capitana”

En su relato, Weil sostuvo qué todas las atletas quedaron mal con la situación, ya que, no esperaban que estuvieran discutiendo y no velando por el bien del equipo.

La medallista les pidió perdón a sus compañeras por no ser la mejor capitana y darse cuenta de la situación que estaban viviendo, “nunca fue mi intención que se sintieran así”.

“Si no salí a defenderlas más temprano fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando. Fue súper duro para todas… Ustedes son parte de mi equipo, he corrido con ustedes un millón de veces y las conozco, las aprecio mucho”, finalizó su video.