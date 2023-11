Milad rompe el silencio: dice que intentó revertir renuncia de Berizzo y pone fecha para próximo DT

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la renuncia inmediata de Eduardo Berizzo al puesto de DT de La Roja tras el partido ante Paraguay.

“Después del partido, como de costumbre, nos dirigimos al camarín a saludar a jugadores y cuerpo técnico y Eduardo dijo ‘necesito hablar con ustedes, les quería presentar mi renuncia‘”, confesó.

“No se han dado los resultados, tengo una carga emocional, una presión muy grande y no quiero que siga influyendo en los resultados y también, en el rendimiento de los jugadores”, le dijo Berizzo a Milad, según detalla el mandamás del fútbol chileno.

Milad dijo que trataron de convencerlo, pero Berizzo dijo que su renuncia “era irrevocable. Le pedimos que terminara esta doble fecha, pero dijo que no estaba en condiciones de seguir, con esta presión y perjudicando de cierta forma, el rendimiento del equipo”.

“Dijo que los resultados no se habían dado, que él había puesto todo de sí y que no quería perjudicar al equipo en esto. Él daba un paso al costado y renunciaba a cualquier tipo de indemnización, que se iba con la frente en alto y que los resultados no lo habían acompañado”, finalizó.

¿El próximo DT?

Milad también ratificó el interinato de Nicolás Córdova de cara al duelo contra Ecuador, el próximo martes. Pero agregó que ya están buscando en el mercado al nuevo DT de “La Roja”.

“Lo que más hay hoy son nombres. Nos hemos puesto el plazo de la fecha FIFA de marzo para tener ya al técnico, tenemos compromisos ya pactados en Europa. Queremos tener al mejor entrenador para nuestra selección. Acá no va a haber situación económica que valga ni nada que influya”, destacó, descartando mayores líos económicos de la ANFP.

“Vamos a buscar la mejor opción y vamos a equilibrar lo deportivo y lo económico. Acá las decisiones no las tomo yo, sino un directorio, con bases analíticas. Estamos abiertos completamente a que pueda ser un chileno, queremos lo mejor para la selección”, advirtió.