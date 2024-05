Nicolás Jarry luchó pero no pudo ante un implacable Alexander Zverev en la final de Roma

En una intensa batalla sobre la arcilla del Foro Itálico, el chileno Nicolás Jarry se enfrentó a Alexander Zverev en la final del prestigioso Masters 1000 de Roma. A pesar de su notable actuación, Jarry no pudo superar al alemán, quien se adjudicó la victoria en sets corridos, con parciales de 6-4 y 7-5.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y dominio táctico de ambos jugadores, sin embargo, Jarry no logró romper el servicio de Zverev, quien aseguró dos quiebres para confirmar la victoria.

A pesar de la derrota, la destacada actuación de Jarry en el Masters 1000 de Roma no pasa desapercibida. Su llegada a la final del torneo supone un importante logro en su carrera, y le otorga un significativo ascenso en el ranking ATP. Tras el torneo, Jarry alcanza el puesto número 17 del mundo, superando su mejor ubicación histórica, consolidándose como el número uno de Latinoamérica.

Asimismo, solo el hecho de haber llegado a la final del Masters 1000 de Roma, Jarry aseguró un premio considerable de US$ 556.740, equivalente a $ 498.166.050. Sin embargo, tras la premiación, “el Príncipe” agradeció por el apoyo y el esfuerzo de los implicados en su carrera profesional. “Ha sido una semana increíble. Muchísimas gracias por todo el apoyo, todo el esfuerzo. Ha habido un montón de sacrificios de todos para estar aquí. Ha sido un honor jugar esta final, y espero jugar una vez más acá, y tratar de ganarla. No es el trofeo que hubiese querido, pero me lo llevaré con mucho orgullo”.

Cabe destacar que en el horizonte del chileno, aparece el segundo Grand Slam del año 2024, Roland Garros.