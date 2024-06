Step Furry el perro sucesor del pulpo Paul ya dio su pronóstico para la Euro y Copa América

En este contexto, en 2008 y 2010 destacó la figura del pulpo Paul, un molusco que adivinó los títulos de España en la Euro 2008 y el Mundial 2010. Tras su deceso, muchos intentaron igualar sus predicciones con distintos animales sin lograrlo.

Sin embargo, en los últimos meses ha comenzado a resaltar la figura de Step Furry, un perro que cuenta con una cuenta en Instagram donde sus dueños graban sus predicciones deportivas. Estas se realizan mediante el lanzamiento de un balón que debe ser encestado en distintos recipientes puestos en el inicio de una escalera.

La credibilidad de Furry aún no es cuestionada, ya que acertó al último título del Real Madrid en la Champions League 2023/2024. Ante el inminente inicio de la Euro 2024 en Alemania y la Copa América 2024 en Estados Unidos, el can no quiso estar ajeno y ya dio su pronóstico.

Eurocopa 2024

En cuanto a la fase de grupos de la Euro 2024, Furry ya dio su pronóstico y sus clasificados para los octavos de final.

Predicciones de Furry: