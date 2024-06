Resumen 25 de junio Euro 2024: Austria dio el batacazo en el Grupo D al derrotar a Países Bajos

De forma simultánea se disputaron los dos duelos de cada grupo para definir los clasificados a los octavos de final. Por el Grupo C jugaron Inglaterra vs. Eslovenia y Dinamarca vs. Serbia, mientras que en el Grupo D se enfrentaron Francia vs. Polonia y Países Bajos vs. Austria.

Grupo D

Francia 1-1 Polonia

Las acciones las abrió el Grupo D con el duelo en el Signal Iduna Park de Dortmund entre Francia y Polonia, mientras que en el Olímpico de Berlín se enfrentaron Países Bajos con Austria.

Franceses y polacos no protagonizaron un gran encuentro que finalizó en un empate a un gol. Ambas anotaciones fueron mediante la vía del penal. Primero fue Kylian Mbappé a los 56′, quien regresaba a las canchas tras su lesión en la nariz, y el otro penal fue convertido por Robert Lewandowski a los 79′.

Países Bajos 2-3 Austria

La sorpresa se dio en Berlín con el triunfo de Austria ante Países Bajos por tres goles a dos. Los austriacos siempre se adelantaron en el marcador y los neerlandeses nunca pudieron doblegar a su rival.

El autogol nuevamente apareció en esta Euro, ya que Donyell Malen anotó en propia puerta a los 6′ para favorecer a Austria. A los 47′ empató Cody Gakpo, pero a los 59′ los austriacos nuevamente se pusieron en ventaja con el gol de Romano Schmid.

La anotación de Memphis Depay a los 75′ hacía parecer que el duelo finalizaría en empate, pero Marcel Sabitzer anotó a los 80′ la histórica victoria austriaca, dejando a su país líder del grupo.

Posiciones finales del Grupo D